Re: Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб...

Отправлено: - 12:26

Скорее всего мотоциклист на мотоцикле выскочил между автомашинами и тут встретил свою смерть! Они не ездят, а летают между авто, считая себя неуязвимыми и бессмертными! Так нельзя мотоциклистам относится к своей жизни, она всего одна!