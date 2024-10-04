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Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, начала полиция в Костанае

4 октября 2024, 11:19 |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа, легкового автомобиля и мотоцикла произошло сегодня, 4 октября, утром на ул. Карбышева в Костанае.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

В полиции напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения требований ПДД.

Фото пресс-службы ДП