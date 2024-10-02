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Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
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