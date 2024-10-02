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≡ Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50191
Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
Отправлено: 02.10.24 - 18:06
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Инцидент произошёл в костанайской многоэтажке. Две девушки вошли в лифт, одна из них написала нецензурное слово на плакате с информацией о работе участкового. 21-летная шутница столкнулась с серьёзными последствиями.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1008
Re: Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную...
Отправлено: 02.10.24 - 18:06
#1
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Цитата:
обскорбили

))
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
22
Полицейского обскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
Отправлено: 02.10.24 - 18:25
#2
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Спасибо, исправили.
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