Полицейского оскорбили на плакате в Костанае. Виновную наказали штрафом в 185 000 тенге
Игорь НИДЕРЕР
2 октября 2024, 17:25 | Криминал
Инцидент произошёл в костанайской многоэтажке. Две девушки вошли в лифт, одна из них написала нецензурное слово на плакате с информацией о работе участкового.
21-летная шутница столкнулась с серьёзными последствиями. За свои действия она получила штраф в размере почти 185 тысяч тенге.
Правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже состоит на учете в полиции и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 МРП или арест на срок до 20 суток.
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