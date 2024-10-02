Инцидент произошёл в костанайской многоэтажке. Две девушки вошли в лифт, одна из них написала нецензурное слово на плакате с информацией о работе участкового.

21-летная шутница столкнулась с серьёзными последствиями. За свои действия она получила штраф в размере почти 185 тысяч тенге.

Правонарушительницу быстро установили. Оказалось, что девушка уже состоит на учете в полиции и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 МРП или арест на срок до 20 суток.