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- Заявитель пытается меня обвинить в том, чего я не совершал, - сказал на заседании Хаял Гаджиев. - Неправомерных действий с моей стороны не было. Наоборот, Казтаев сам меня оскорблял. Послал на 3 буквы.