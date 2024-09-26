30 июня Хаял ГАДЖИЕВ ехал за рулём своего Hyundai Tucson, навстречу машине шёл судья по делам несовершеннолетних Мылтыкбай КАЗТАЕВ с внуком на руках. В том, что произошло дальше, разбирались сначала в полиции, а потом в административном и в Костанайском областном суде.

Кадр видеозаписи с камеры наблюдения



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53566

В полиции Казтаев обвинил Гаджиева в том, что тот не уступил дорогу пешеходу, тем самым нарушив ПДД, и нецензурно его оскорблял. Дело о ПДД мы освещали здесь.

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Вторую жалобу Казтаева - о нецензурной брани со стороны Гаджиева - рассматривала судья административного суда Елена ЛЫМАРЬ. Свидетелями проходили сын Казтаева, находившийся на месте инцидента, и родственница Гаджиева, ехавшая с ним в машине. Первый свидетель заявил, что Гаджиев нецензурно выражался, вторая это отрицала и заявила, что нецензурную лексику использовал Казтаев.

- Суд не может принять пояснения свидетелей, как истинно достоверные, поскольку данные лица состоят в родственных и личных отношениях со сторонами, что указывает на их прямую заинтересованность в исходе дела, - постановила судья. - Видеозапись не содержит звука. Соответственно, определить наличие либо отсутствие диалога между сторонами в зафиксированный на ней момент не представляется возможным.

Судья Лымарь постановила прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении Гаджиева за отсутствием состава административного правонарушения.

Казтаев подал апелляционную жалобу на решение, которую рассматривает судья областного суда Ерлик СЕРАЛИН. На слушании 16 сентября Казтаев отсутствовал, но выяснилось, что он заявил отвод судье Сералину, так как не доверяет ему.

26 сентября жалобу продолжил рассматривать судья Сералин. Он пояснил, что отвод Казтаева председатель судейской коллегии отклонил.

Мылтыкбай Казтаев / фото из архива "НГ"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53566

Вот как Казтаев аргументирует жалобу на решение судьи Лымарь:

- О предвзятом отношении судьи ко мне свидетельствует тот факт, что пояснения Гаджиева и свидетеля с его стороны изложены более подробно, а пояснения свидетелей с моей стороны не изложены.

- Заявитель пытается меня обвинить в том, чего я не совершал, - сказал на заседании Гаджиев. - Неправомерных действий с моей стороны не было. Наоборот, Казтаев сам меня оскорблял. Послал на 3 буквы.

- Вы давали объяснение, что вы тоже в ответ его послали. Было такое? - спросил судья Сералин.

- Я не послал, я сказал "иди сам". "Иди сам" не расценивается как нецензурная брань, но расценивается как ответ на нецензурную брань, - сказал Гаджиев.

И задал Казтаеву вопрос:

- Если вы так испугались за свою жизнь, то почему сразу не приняли меры по смене траектории движения в сторону от автомобиля, а шли без изменений по середине проезжей части вплоть до упора?

- Правильный вопрос, - ответил Казтаев. - Я сделал свой следственный эксперимент, поставил такую же равнозначную машину. Там на фотографии видно, что если бы я пошел вдоль стены, я бы задел зеркало. Потом - за мной двое малолетних детей. Откуда я знаю, они бы прижались к стене или не прижались? Поэтому я встал как вкопанный!

- Слышали ответ? Логично? - спросил судья Сералин у Гаджиева. - Ребёнок же не понимает, он может и выскочить. Может быть, он правильно поступил, когда защищал ребёнка? Как вы бы поступили в его случае?

- Естественно, в сторону от автомобиля. Не так, что он идёт в упор автомобиля, не изменяя своё движение. Это больше выглядит как опасность для детей. Скорость моя была не более 5 км/час и фактически не могла нести опасность для пешеходов. Можно было бы спокойно отойти в сторону.

В итоге жалобу Казтаева суд отклонил, постановление судьи Лымарь оставил без изменений. Поясняя своё решение, судья Ерлик Сералин сослался на аргумент Гаджиева о том, что фраза "иди сам" расценивается как ответ на нецензурную брань, но ею не является.

Теперь Хаял Гаджиев намерен обжаловать в Верховном суде РК постановление областного суда, который признал его нарушителем ПДД.

Он также выразил желание поблагодарить читателей "НГ", которые поддержали его в комментариях под публикациями о деле.