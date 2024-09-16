30 июня Хаял ГАДЖИЕВ ехал за рулём своего Hyundai Tucson, навстречу машине шёл судья по делам несовершеннолетних Мылтыкбай Казтаев с внуком на руках. В том, что произошло дальше, разбирались сначала в полиции, а потом в административном и в Костанайском областном суде.

Кадр видеозаписи с камеры наблюдения

В полиции Казтаев обвинил Гаджиева в том, что тот не уступил дорогу пешеходу, тем самым нарушив ПДД. Через месяц Гаджиев обнаружил в приложении банка, что на него составили административный протокол на сумму 37 тыс. тенге. Обжаловал протокол в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная. В ходе разбирательства узнал, что Казтаев - судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области.

Мылтыкбай Казтаев / фото из архива "НГ"

Гаджиев выиграл иск. Судья административного суда Айгуль ЖАЛПАКОВА установила:

- На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что Гаджиев, обнаружив пешехода, снижает скорость движения, о чём свидетельствуют световые стоп-сигналы, и затем останавливает транспортное средство, пропуская идущих.

И дала оценку действиям Казтаева:

- На предоставленной видеозаписи видно, что пешеход Казтаев, игнорируя п. 18 гл. 13 Правил дорожного движения, согласно которому, выйдя на проезжую часть, пешеходы не задерживаются и не останавливаются, своим действием создал необоснованную помеху для движения транспортного средства, что также свидетельствует об отсутствии вины в действиях Гаджиева.

Казтаев обжаловал постановление в областном суде. Судья Владимир ДОЛГИХ 9 сентября установил:

- П. 18 гл. 3 (не 13, как указано в постановлении) относится к пешеходам, которые выходят на проезжую часть дороги. Однако правонарушение совершено в жилой зоне, движение в которой имеет определённые особенности. Они состоят в том, что в жилой зоне пешеходы двигаются как по тротуарам, так и по проезжей части дороги. Соответственно, п. 18 гл. 3 не действует в жилой зоне. Применимым является п. 121 гл. 17, согласно которому пешеходам не только предоставляется право двигаться по тротуарам и проезжей части, но и устанавливается их преимущество. Автомобиль Гаджиева, двигаясь навстречу Катаеву, смещается в его сторону - левее. На видеозаписи видно, что между припаркованными справа автомобилями и автомобилем Гаджиева имеется достаточно большой боковой интервал. Однако автомобиль Гаджиева смещается влево, в сторону, где ему навстречу движется Казтаев, тем самым ещё больше сузив пространство для прохода пешехода.

Судья Долгих жалобу Казтаева удовлетворил, постановление судьи Жалпаковой о невиновности Гаджиева отменил.

Вторую жалобу Казтаева - о нецензурной брани со стороны Гаджиева - рассматривала судья административного суда Елена ЛЫМАРЬ. Свидетелями проходили сын Казтаева, находившийся на месте инцидента, и родственница Гаджиева, ехавшая с ним в машине. Первый свидетель заявил, что Гаджиев нецензурно выражался, вторая это отрицала и говорила о том, что нецензурную лексику использовал Казтаев.

- Суд не может принять пояснения свидетелей, как истинно достоверные, поскольку данные лица состоят в родственных и личных отношениях со сторонами, что указывает на их прямую заинтересованность в исходе дела, - постановила судья. - Видеозапись не содержит звука. Соответственно, определить наличие либо отсутствие диалога между сторонами в зафиксированный на ней момент не представляется возможным.

Суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении Гаджиева за отсутствием состава административного правонарушения.

Сейчас жалобу на решение судьи Лымарь рассматривает судья областного суда Ерлик СЕРАЛИН.

На слушании 16 сентября Казтаев отсутствовал, но выяснилось, что он заявил отвод судье Сералину, так как не доверяет ему.

- "Сералин не имеет права рассматривать мою жалобу ввиду личной прямой или косвенной заинтересованности, поскольку он, как судья, заранее выразил своё мнение по существу дела, и я, как потерпевший, не доверяю ему в силу предвзятости судьи", - зачитал Сералин отвод на себя же. И пояснил: - Это заявление находится на рассмотрении у председателя судейской коллегии.

Подробности заранее выраженного мнения не раскрываются.

Гаджиев в свою очередь, заявил, что судье Сералину доверяет, отводов не имеет и считает, что в случае удовлетворения отвода Казтаев хочет дождаться передачи дела судье Долгих. По мнению Гаджиева, последний лоялен к Казтаеву из-за его должности судьи.

- Хочу придать видеозаписи огласку, чтобы эксперты и водители Костаная разобрались, кто прав, - сказал Хаял Гаджиев "НГ".

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Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА