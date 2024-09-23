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≡ 11 лет тюрьмы за 15 000 доз наркотиков получил студент спортфака в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50130
11 лет тюрьмы за 15 000 доз наркотиков получил студент спортфака в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 13:30
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Двух молодых людей, оставлявших наркотики в разных местах областного центра, задержала полиция. Один из них оказался студентом 4 курса факультета физкультуры. Стоимость изъятой партии оценивается в сумму около 100 млн тенге.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
336
Re: 11 лет тюрьмы за 15 000 доз наркотиков получил студент...
Отправлено: 23.09.24 - 13:30
#1
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А хозяев партии накрыли? Или сопляков только?
Профайл
raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
22
11 лет тюрьмы за 15 000 доз наркотиков получил студент спортфака в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 14:41
#2
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кто ж ! Его посадить это ж ,Памятник!!!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2013
Re: 11 лет тюрьмы за 15 000 доз наркотиков получил студент...
Отправлено: 23.09.24 - 16:06
#3
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Цитата:
ОГПУ:
А хозяев партии накрыли? Или сопляков только?

НЕ будет простых бегунков не будет и наркобаронов! Головой надо думать, прежде чем заниматься противозаконными делами. Только наказание в виде смертной казни можно приуменьшить распространение наркотиков
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