Двух молодых людей, оставлявших наркотики в разных местах областного центра, задержала полиция. Один из них оказался студентом 4 курса факультета физической культуры.

- При обыске в их съемной квартире сотрудниками было изъято более 4 кг синтетического наркотика «а-PVP», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотиков.

Всего полицейские изъяли более 15 тысяч доз. Стоимость изъятой партии на "черном" рынке оценивается в сумму около 100 млн тенге.

За распространение наркотических средств в особо крупном размере суд приговорил обоих к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

По данным департамента полиции, с начала года сотрудниками по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято 63 кг различных наркотических средств.