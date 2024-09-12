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≡ "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50062
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 12.09.24 - 19:10
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- Плата за проезд вводится поэтапно после завершения работ по ремонту, либо реконструкции дорог, - ответил министр. - Мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится транзитным хабом.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
920
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 13.09.24 - 10:17
#15
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1318
Re: "У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о...
Отправлено: 13.09.24 - 10:20
#16
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Цитата:
abaika95:
и вот вся аналитика у вас там такая)

Википедия - ресурс не российский. Ну а так да, издалека же все видно (сарказм). С нашей стороны одни аналитики, с вашей - другие. Вон один оцифрованный чего стОит, все за пояс заткнет!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16716
"У нас самые дешевые!" - Министр транспорта о создании платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 13.09.24 - 10:47
#17
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Цитата:
Мишаня:
Википедия - ресурс не российский. Ну а так да, издалека же все видно (сарказм

Так и про аналитиков было не в части касающейся Википедии

Хотя есть подозрение что русскоязычную Вики редактируют именно эти аналитики с России 24))
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