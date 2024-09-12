Отправлено: - 10:20

abaika95:

и вот вся аналитика у вас там такая)

Цитата:Википедия - ресурс не российский. Ну а так да, издалека же все видно (сарказм). С нашей стороны одни аналитики, с вашей - другие. Вон один оцифрованный чего стОит, все за пояс заткнет!