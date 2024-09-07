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≡ «Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50032
«Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
Отправлено: 07.09.24 - 16:32
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Вопрос читателям на засыпку: а вы вообще читаете такие документы? Если нет, то сломайте традицию и прочтите. Все-таки это стратегия и вашей жизни. К тому же это букварь для госслужащих, в соответствии с которым они должны вести себя с вами целый год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40807
Re: «Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает...
Отправлено: 07.09.24 - 16:32
#1
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Цитата:
«Давайте вместе сделаем нашу Родину...»


Мы уже сделали ее, а точнее китайцы и всякие иностранные "инвесторы", кому теперь принадлежит наша Родина, выкачивают из нее все что хотят, вме что мы им отдали за гроши, не думая о потомках этой Родины..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6468
Re: «Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает...
Отправлено: 07.09.24 - 17:23
#2
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В том что область стала привлекательной для инвестиции, то это полностью заслуга бывшего акима Архимеда, да и превращение её в область с развитой обрабатывающей промышленностью тоже ПОЛНОСТЬЮ его заслуга. Сколько за годы своего акимства он понастроил здесь экономических и промышленных зон. И сегодняшний областной строительный бум - тоже инерция его начинании.
Серьёзные люди знают что всё это делается не за один день и не за год-два года.
Через пять-шесть лет мы ощутим последствия строительства МТФ в виде огромного ассортимента и низких цен на молочную продукцию - МОЖЕТ быть.
У каждого есть своя фишка- кто то на гитаре бренчит; кто то деньги в область тянет из республики; кто то фермы и высотки строит, а кто то архангелом под небесами парит - как говориться: Богу богово - а каждому своё.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
154
«Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
Отправлено: 07.09.24 - 19:33
#3
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Область привлекательная,все у нас хорошо, только цены на продукты и коммуналку одни из самых высоких в республики. И все растут и растут
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