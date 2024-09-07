Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
«Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: ACROS
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать