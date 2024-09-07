«Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает Послание президента по-своему. Как это сделало руководство Костанайской области?
Галина КАТКОВА
Вопрос читателям на засыпку: а вы вообще читаете такие документы? Не резюме экспертов, не толкования чиновников на собраниях по обсуждению, которые всегда превращаются в парад заверений, а в первоисточнике. Если нет, то сломайте традицию и прочтите. Все-таки это стратегия и вашей жизни. К тому же это букварь для госслужащих, в соответствии с которым они должны вести себя с вами целый год. Короче, есть смысл внедриться. Но традиционно у нас первыми высказались представители исполнительной власти.
Власти области заявляют, что отремонтируют все дороги. И эту в Мендыкаринском районе тоже /Фото читателя «НГ»
Требуется ревизия
2 сентября глава государства обратился к народу Казахстана, 3 сентября ленты информационных агентств запестрели мнениями и оценками блогеров, политологов, социологов. А 4 сентября в акимате Костанайской области состоялось тематическое заседание. Доклады трех заместителей акима области включали отчеты о том, чего регион достиг на эту дату, и планы того, что предстоит делать в соответствии с указаниями президента РК.
Получалось, что область по ключевым пунктам прямо-таки предвосхитила Послание. Во всяком случае, по блоку экономических целей.
- В стране обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов, - говорится в документе. - Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел.
Костанайская область в последние годы наращивает объемы в обрабатывающей промышленности и стремится демонстрировать свой минерально-сырьевой, аграрный, логистический потенциал так, чтобы привлекать финансы. Когда об этом говорили на заседании, было впечатление, что снова присутствуешь на недавно прошедшем в Костанае инвестиционном форуме.
- Наша область является одной из самых привлекательных в стране для инвестиций, - сказал глава региона Кумар АКСАКАЛОВ, - у нас сейчас работает около 1 200 зарубежных компаний. За последние два года мы привлекли почти $1 млрд иностранных инвестиций. Цель на ближайшие годы - довести их объем до 1,5 трлн тенге.
По нынешнему курсу доллара - минимум утроить сумму инвестиций.
Аким отметил, что для инвесторов создаются необходимые финансовые, инфраструктурные условия. И если по итогам 2023 года область по объему произведенной промышленной продукции занимала 6-е место в стране, то в ближайшие 3-4 заявляет о намерении войти в тройку лидеров.
- У нас много ресурсов для развития: полезные ископаемые, водные, лесные, земельные, - перечислил Аксакалов, - но не все работает как надо. В связи с этим управлению индустриально-инновационного развития, акимам городов и районов совместно с отраслевыми министерствами необходимо проанализировать исполнение компаниями обязательств по контрактам и лицензиям, выданным на добычу полезных ископаемых. У нас есть те, кто лицензии взял, но должным образом свою программу, как и контрактные обязательства, не исполняют.
Такие нам не нужны
В Послании довольно много говорится об агропромышленном комплексе. С одной стороны, вполне сочувственно: его мало и плохо кредитуют банки, господдержка для многих хозяйств остается недоступной, президент поблагодарил аграриев за то, что, несмотря на последствия паводка, сумели провести посевную... Однако инвестиции в отрасль крайне малы, 70% финансирования осуществляет государство, средства расходуются неэффективно, царствуют приписки и нерациональное использование земель.
- Недостоверные данные, а по-другому говоря фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве, - говорится в Послании президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, - специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности.
АПК всегда плотно связывается с состоянием сельских населенных пунктов. Тема давно пребывает в статусе дискуссионной. Социальная ответственность агробизнеса - это сколько вложений в содержание сел? И можно ли их требовать, если, допустим, зерносеющая компания честно и сполна платит налоги?
Похоже, глава государства намерен споры на эту тему прекратить.
- Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны, - заявил президент, - правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими.
Аким Костанайской области эту цитату повторил.
- Мысль четко выражена. Мы эту тему неоднократно на встречах и с сельхозпроизводителями, и с сельскими жителями поднимаем, - сказал аким, - агропредприятия должны развивать села, где ведут бизнес. А мы со своей стороны должны усилить соответствующую работу. Президент недавно в своей поездке по Акмолинской области заезжал в передовое хозяйство «Родина». А я в прошлом году специально всех акимов районов совместно с директорами предприятий направлял туда, чтобы посмотрели, изучили опыт. И в СКО такое село есть - Новоникольское. Это мини-городки, где все условия созданы для жителей. Люди работают, получают достойную заработную плату, везде чистота, порядок, комфорт. Вот к чему мы должны стремиться. Все абсолютно. И результаты должны увидеть жители наших сел.
Задача - дойти до каждого села
В своем докладе по тематике Послания заместитель акима области Гульбарам МУСАГАЗИНА напомнила, что в Костанайской области - самая высокая по республике протяженность автодорог, соответственно, и вложения требуются очень большие. Казахстанские дороги - одна из первоочередных инфраструктурных проблем, упомянутых президентом, важное условие для обеспечения нормальной жизни населения и для привлечения инвесторов.
- Эти проблемы, как вообще проблемы с инженерной инфраструктурой, к сожалению, долгие годы не решались, - сказал аким области, - мы и сейчас больше всех направляем средств на ремонт дорог, и в дальнейшем эта работа будет продолжена. Финансирование соответствующее будет обеспечено. Наша задача - дойти до каждого села, отремонтировать все улицы. И эта задача будет исполнена.
Газификация - основное условие для реализации десятка амбициозных проектов в промышленности области. Аким сообщил, что после обнародования Послания состоялось заседание правительства по поручениям президента.
- И в отчете Министерства энергетики еще раз обозначено строительство важнейшего для нас газопровода Актобе - Костанай, - отметил Аксакалов, - мы уже полтора года занимаемся этим проектом, инвестор определен, дело движется.
Навстречу Генеральной прокуратуре
Конечно, далеко не все пункты Послания комментировались на заседании облакимата. А среди них есть, на мой взгляд, радикальные. Например, пункт про условия амнистии капиталов. Он напоминает индульгенцию. Отдай в бюджет - тебя за все простят.
- Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов, - предлагает глава государства. - Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в «золотом списке».
Примерно в той же тональности воспринимается и предложение по землям, взятым с нарушением закона.
- Комиссией по изъятию земель выявлено более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов, - констатирует глава государства, - если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. При этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан.
Заседание акимата области состоялось по «горячим следам» обнародования президентского Послания /Фото пресс-службы акима области
Президент также заявил, что считает: народу «нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи», надо двигаться вперед, традиционно «предстоит большая работа». Однако «сиюминутного результата никто не обещает».
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