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≡ "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50020
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 02.09.24 - 20:43
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- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила водитель легкового автомобиля. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15385
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 05.09.24 - 13:05
#30
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Цитата:
dandiv: Существуют ли в продаже книги по ПДД со всеми изменениями, может кто видел?
Раньше на азс продавали. Новые пдд и ещё книженца с разными штрафами и примудростями на дорогах. Где то дома лежит на полке. .но они уже не актуальны. Новых не встречаю. Так бы тоже прикупил и память освежить не помешало бы. Наверно не выпускают а В электроном не очень удобно пользоваться.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
970
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 05.09.24 - 13:12
#31
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Я покупал в Marvin и Китае (напротив парка, по алтынсарина)
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
997
"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Отправлено: 06.09.24 - 09:56
#32
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Напротив парка в книжный заходил на днях, там книги по ПДД с изменениями если не ошибаюсь на август или сентябрь 2023 года
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
997
Re: "Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии...
Отправлено: 06.09.24 - 10:13
#33
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Цитата:
Новых не встречаю. Так бы тоже прикупил и память освежить не помешало бы.

Я на каспи заказал, на днях приедет. Правила дорожного движения
Вроде со всеми изменениями
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