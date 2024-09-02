"Даже не пытался остановиться!" - Участница аварии возле ж/м Амангельды в Костанае заявляет, что не нарушала ПДД
Андрей СКИБА
2 сентября 2024, 20:33 | Происшествия
Сегодня, 2 сентября, на пересечении пр. Абая и ул. Энергетиков (поворот на ж/м Амангельды) столкнулись Chery Tiggo и КамАЗ.
Ранее "НГ" сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, что "40-летний водитель Chery Tiggo ехал со стороны Костаная и, поворачивая налево, в ж/м Амангельды, не уступил дорогу КамАЗу, который ехал по пр. Абая со стороны Рудного".
Водитель легкового автомобиля обратилась в редакцию "НГ" со своей версией причины ДТП.
- Водитель КАМАЗа ехал на жёлтый свет и даже не пытался остановиться! - отметила она. - Возмущает тот факт, что мало того, что пострадала, ещё и виновной сделали меня!
Водитель предоставила запись видеорегистратора своего автомобиля.
"НГ" попросила пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.
"НГ" попросила пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.
- По факту ДТП с участием Cherry Tiggo и КАМАЗ полицейские собрали первоначальный материал, зарисована схема ДТП, - пояснили в ведомстве. -
Процессуальное решение будет принято судом.
Кадр из видео
Процессуальное решение будет принято судом.
Кадр из видео
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