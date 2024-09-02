Об аварии, которая произошла сегодня, 2 сентября, на пересечении пр. Абая и ул. Энергетиков (поворот на ж/м Амангельды), сообщили "НГ" читатели.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали: столкнулись Chery Tiggo и КамАЗ. Водитель легкового автомобиля получила травмы. Полиция возбудила административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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- Установлено, что 40-летний водитель Chery Tiggo ехал со стороны Костаная и, поворачивая налево, в жилом массиве Амангельды, не уступил дорогу КамАЗу, который ехал по пр. Абая со стороны Рудного, - пояснили в полиции.

Водителя Chery Tiggo доставили в больницу.

- В приемное отделение Костанайской городской больницы каретой скорой помощи доставлена женщина 1981 г. р. с места ДТП, - пояснили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения. - Проведены все необходимые диагностические исследования, проведён осмотр специалистами. Диагноз: ушибленная рана волосистой части головы, ушиб грудной клетки. Рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства.

Фото читателей "НГ"