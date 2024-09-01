Отправлено: - 20:41

Skeptic:

Вопрос, как он оказался в глубинке Кустанайской области, так и висит в воздухе для меня.

Цитата:Поверили советской пропаганде о социалистическом рае и поехали в "государство нового типа, где равенство и братство". Многих расстреляли, кого-то сослали. Вырваться назад единицам удалось.Либо советские граждане непролетарского происхождения, тоже много сюда ссылали.