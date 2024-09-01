Польский журнал Przegląd Wschodnioeuropejski («Восточноевропейское обозрение») опубликовал статью докторантки А. Борисовой вместе с двумя научными соруководителями - профессором КРУ им. А. Байтұрсынұлы Д. Легким и послом Польши в Казахстане С. Хазбиевичем. Предлагаем ее краткое изложение.

Под грифом «особо секретно»

В начале Второй мировой войны, 85 лет назад, на территорию Каз. ССР было депортировано до 102 тыс. польских граждан. Этот вопрос долго оставался закрытой темой, так как архивные документы за 1939-1959 гг. находились под грифом «особо секретно». В данной статье публикуются рассекреченные материалы ДКНБ по Костанайской области с анализом рисунков 1941 г. неизвестной польской девушки, сосланной в поселок Давыдовка Пешковского района (упраздненное в 2009 году село в Федоровском районе). Через призму судьбы одного человека (как, например, яркой, неординарной личности сосланной польской девушки) мы видим трагедию народа, подвергнутого жестоким испытаниям в годы депортации.

Ведомость распределения дохода урожая 1941 года по колхозу им. Шмидта

В Пешковский район были депортированы в том числе жены и дети польских офицеров, находившихся с сентября 1939 г. до июля 1941 г. в советских лагерях. Январские рисунки 1941 г. анонимны, с отсутствием явной подписи. В ходе исследования постепенно стало известно место их создания.

Депортированных поляков (в том числе автора рисунков) разместили в поселке с преобладанием немецкого населения, о чем свидетельствует документ «Ведомость распределения дохода урожая 1941 года по колхозу им. Шмидта пос. Давыдовка Тельмановский с/совет Пешковского р-на Кустанайской обл.».

Весьма образованная, интеллигентная польская девушка оказалась в сельской глубинке. В ведомости отдельно отмечается группа граждан одним выразительным термином - «Поляки». Судя по этому документу, в поселке находилось 12 трудоспособных польских граждан: 7 мужчин и 5 женщин. Автором рисунков могла быть одна из польских женщин: Нина Тузенчевич, Ирина Шмидт, Янина Волянская, Стефания Липко, Янина Коханская.

Рисунки польской ссыльной оказались в руках следователей НКВД не случайно. Подписи к каждому посланию обозначены в романтичных тонах: «Метеостанция ежедневно определяет погоду», «Я убийственная девушка», «Мой поцелуй», «Над пропастью». Их образ и содержание, конечно, наводят на горькие мысли и здесь требуются необходимые разъяснения. Рассмотрим в хронологическом порядке рисунки и надписи к ним.

«Метеостанция определяет погоду»

Судя по цифре 1 в верхнем углу рисунка, в начале января 1941 г. (число оказалось стерто) именно этот красочный шарж стал первым в череде ироничных художественных творений неизвестной депортированной польки.

Рисунок метеостанции и его обратная сторона

Климатические условия пребывания в казахских степях были не только непривычными, но по-настоящему трудновыносимыми. Несмотря на это, автор позволяет себе иронизировать над своим незавидным положением (изобразив свою голову на крыше дома), сделав приписку на русском языке - «Метеостанция ежедневно определяет погоду». Все остальные записи к последующим рисункам будут только на польском языке. «Каждый день мы отправляем метеорологические сообщения. В мои обязанности входит исследование силы и направления ветра. […] января 1941 г.».

«Я убийственная девушка»

Следующий рисунок 20 января 1941 г. демонстрирует не только присущий автору художественный дар, но и изрядное чувство юмора.

Художница изобразила свою борьбу с тараканами

В ярких тонах, причем в цвете, девушка изобразила самые обычные сцены жизни депортированных поляков. Борьба с вездесущими тараканами, да еще и с топором в руках (она в шутку назвала себя «Я убийственная девушка» с двойным смыслом), выглядела явной сатирой в отношении антисанитарных условий пребывания в условиях ссылки. Конечно, это была сущая правда, которую автор воспринимала вполне обыденно.

На обратной стороне рисунка с имеющейся там надписью одновременно просвечивается образ самой художницы. Это было связано с явно непригодной для живописи бумагой. В следующем письме она пишет об этой проблеме.

«Хочет украсть мой поцелуй»

21 января 1941 г. она в шутливом тоне пишет о пристальном внимании к ее персоне со стороны местных мужчин, делая это весьма элегантно - «Акигиз Сатпай хочет украсть мой поцелуй».

«Акигиз Сатпай хочет украсть мой поцелуй»

При этом девушка смущается, что рисунки сделаны на различных бланках военного времени: «Извините за бумагу, но только сегодня я получу бристольскую бумагу».

Бристольская бумага, которую ей присылали родственники из Польши, была родом клееной папки, употребляемой для акварельной живописи и рисунков карандашом. Депортированным полякам в то время была дозволена переписка с родственниками, получение посылок. За неимением в тот момент необходимой бумаги рукопись рисунков сделана на самых разных бумажных бланках, на которой имеется печатный текст.

«Над пропастью»

Надпись от 23 января 1941 г. Nad przepaścią («Над пропастью») убедительно показывает бытовые трудности, когда девушке приходилось собирать хворост для отопления своего жилища.

«Над пропастью». Записка с изображением процесса собирания хвороста

В этом послании обнаруживается местный адресат всех посланий девушки, так как на обороте имеется приписка: «Za chwilę wpadnę do Tulewu. Dawidenówka. 23. I. 1941 (через минутку я забегу. Давыдовка. 23 января 1941 г.). Видимо, она через кого-то (может быть, детей) передавала свои послания, так как поселок был небольшой. Автор в каждом рисунке меняет позы, фиксирует определенные жесты, отражает свою мимику. Выражение лица может быть и робким, и наигранно веселым или становится напряженно-встревоженным в момент опасности. Вместе взятая серия рисунков приобретает большую эмоциональную выразительность.

Тяготы военного времени

Судя по тому же документу «Ведомость распределения дохода урожая 1941 года по колхозу им. Шмидта», адресатом был кто-то из 11 взрослых польских граждан, среди которых было семь мужчин и четыре женщины. Среди ссыльных поляков была семья или родственники Коханские: Иосиф, Станислав и Янина. Кто знает, может, Янина и была той загадочной девушкой, автором рисунков о своей жизни в немецком поселке посреди казахской степи.

Рисунки польской девушки позволили уяснить, в каких условиях оказались депортированные поляки в Кустанайской области Казахской ССР в первые годы Второй мировой войны. Архивные материалы помогли уточнить круг лиц (автора и корреспондента), в среде которых были созданы уникальные свидетельства депортации польских граждан в Казахстан зимой 1940-1941 гг. Живописные рисунки 1941 г. не лишенной юмора автора из Давыдовки показывают, что и в неимоверно трудных условиях поляки оставались оптимистами, сохраняли твердость духа и веру в Бога и высшую справедливость.