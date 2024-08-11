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≡ Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49832
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
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"Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом", - сказала Иман Хелиф.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
204
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
#1
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"Если существо выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака, то это и есть собака" (Английская поговорка).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40111
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 13:29
#2
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Канает, чего уж говорить, победителей не судят.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1476
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 14:27
#3
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....всё понятно извращенцы рукаводят миром,не слышу вой феминисток АУ..АУ..АУ вы где?...педофила изващенца допустили к выступлениям на соревнованиях .....так я так понимаю если мы многовекторные сегодня таким образом шалаш который они выстроили и нам места там выделили....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40111
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 16:06
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
педофила изващенца

Где конкретно об этом написали журналисты НГ?
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40111
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Отправлено: 11.08.24 - 16:08
#5
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Мужские гормоны обычно были в моде в советском союзе у гимнасток по моему.
Там что то с тренерами как то связано с мужчинами.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7020
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 20:46
#6
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Моя уборщица Марина, больше похожая на мальчика подростка постоянно была объектом насмешек, так однажды двое парней уставились на нее и были в недоумении:кто это? Тогда Марина в пылу гнева с размаха вылила на них целое ведро грязной воды. Началась потасовка, пришлось встать между ними, сотрудники призывали парней к совести: неужели двое мужиков будут лупить одну женщину.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1936
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 21:18
#7
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Цитата:
111:
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?

Ха-ха....интересно что он ответит!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16547
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 12.08.24 - 10:38
#8
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вообще противоречивая ситуация
по всем параметрам этот спортсмен мужчина с набором мужских хромосом
но ментально с детства она считало себя девушкой вполне справедливо
если посмотреть детские фотографии это вполне девочка была и родители относились к ней как к девочке
но с течением времени мужские хромосомы и тестерон дали о себе знать превратив ее в биологического мутанта и она сама прекрасно понимает это то что превратилась в мужчину
она начала одеваться как мужчина
стричься как мужчина
двигаться и даже тренироваться как мужчина
так что теперь ныть и страдать если тебя воспринимали как мужчину? ты сама сделала все чтобы свое мужское начало вывести на первое место заткнув женскую ментальность
а раз так то почему она должна выступать с женщинами если сама уже себя принимает как мужчину и ведет себя как мужчина?
для мутантов должны быть тогда отдельные соревнования
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
605
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 12.08.24 - 13:25
#9
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Цитата:
111:
Где конкретно об этом написали журналисты НГ? Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?

А при чём тут НГ? Займитесь изучением матчасти на досуге. Ваш оппонент подразумевал спортсмена из Нидерландов. Стивен ван де Вельде, ранее в Великобритании отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Это, конечно, пример для всех прочих спортсменов, спать с 14-летними девочками.
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