Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49832
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
"Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом", - сказала Иман Хелиф.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 204
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
"Если существо выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака, то это и есть собака" (Английская поговорка).
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 13:29
Канает, чего уж говорить, победителей не судят.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1476
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 14:27
....всё понятно извращенцы рукаводят миром,не слышу вой феминисток АУ..АУ..АУ вы где?...педофила изващенца допустили к выступлениям на соревнованиях .....так я так понимаю если мы многовекторные сегодня таким образом шалаш который они выстроили и нам места там выделили....
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 16:06
Цитата:
Где конкретно об этом написали журналисты НГ?
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
родом из Шанхая2022:
педофила изващенца
педофила изващенца
Где конкретно об этом написали журналисты НГ?
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Отправлено: 11.08.24 - 16:08
Мужские гормоны обычно были в моде в советском союзе у гимнасток по моему.
Там что то с тренерами как то связано с мужчинами.
Там что то с тренерами как то связано с мужчинами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7020
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 20:46
Моя уборщица Марина, больше похожая на мальчика подростка постоянно была объектом насмешек, так однажды двое парней уставились на нее и были в недоумении:кто это? Тогда Марина в пылу гнева с размаха вылила на них целое ведро грязной воды. Началась потасовка, пришлось встать между ними, сотрудники призывали парней к совести: неужели двое мужиков будут лупить одну женщину.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1936
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 21:18
Цитата:
Ха-ха....интересно что он ответит!
111:
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
Ха-ха....интересно что он ответит!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16547
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 12.08.24 - 10:38
вообще противоречивая ситуация
по всем параметрам этот спортсмен мужчина с набором мужских хромосом
но ментально с детства она считало себя девушкой вполне справедливо
если посмотреть детские фотографии это вполне девочка была и родители относились к ней как к девочке
но с течением времени мужские хромосомы и тестерон дали о себе знать превратив ее в биологического мутанта и она сама прекрасно понимает это то что превратилась в мужчину
она начала одеваться как мужчина
стричься как мужчина
двигаться и даже тренироваться как мужчина
так что теперь ныть и страдать если тебя воспринимали как мужчину? ты сама сделала все чтобы свое мужское начало вывести на первое место заткнув женскую ментальность
а раз так то почему она должна выступать с женщинами если сама уже себя принимает как мужчину и ведет себя как мужчина?
для мутантов должны быть тогда отдельные соревнования
по всем параметрам этот спортсмен мужчина с набором мужских хромосом
но ментально с детства она считало себя девушкой вполне справедливо
если посмотреть детские фотографии это вполне девочка была и родители относились к ней как к девочке
но с течением времени мужские хромосомы и тестерон дали о себе знать превратив ее в биологического мутанта и она сама прекрасно понимает это то что превратилась в мужчину
она начала одеваться как мужчина
стричься как мужчина
двигаться и даже тренироваться как мужчина
так что теперь ныть и страдать если тебя воспринимали как мужчину? ты сама сделала все чтобы свое мужское начало вывести на первое место заткнув женскую ментальность
а раз так то почему она должна выступать с женщинами если сама уже себя принимает как мужчину и ведет себя как мужчина?
для мутантов должны быть тогда отдельные соревнования
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 605
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 12.08.24 - 13:25
Цитата:
А при чём тут НГ? Займитесь изучением матчасти на досуге. Ваш оппонент подразумевал спортсмена из Нидерландов. Стивен ван де Вельде, ранее в Великобритании отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Это, конечно, пример для всех прочих спортсменов, спать с 14-летними девочками.
111:
Где конкретно об этом написали журналисты НГ? Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
Где конкретно об этом написали журналисты НГ? Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?
А при чём тут НГ? Займитесь изучением матчасти на досуге. Ваш оппонент подразумевал спортсмена из Нидерландов. Стивен ван де Вельде, ранее в Великобритании отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Это, конечно, пример для всех прочих спортсменов, спать с 14-летними девочками.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 75
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать