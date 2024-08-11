"Я мечтала об этом. Восемь лет шла к этому успеху. Я олимпийский чемпион, обладатель золотой медали. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли поддержать меня. Болельщиков Алжира и Парижа. Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом", - сказала боксерша. "Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в соцсетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось", - заявила Хелиф.

Также она высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA), которая и дисквалифицировала ее на чемпионате мира в 2023 году.

"Что касается IBA, то с 2018 года я боксирую под их эгидой. Они меня очень хорошо знают, знают, на что я способна, знают, как я развивалась за эти годы, но теперь в МОК их больше не признают. В IBA ненавидят меня, и я не знаю почему. Я посылаю им одно послание: с этой золотой медалью мое достоинство, моя честь превыше всего", - сказала алжирская спортсменка.

В пятницу, 9 августа, Иман Хелиф победила в финале Олимпиады китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована "по медицинским показаниям"). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.