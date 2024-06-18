Отправлено: - 10:06

Vit:

Как возили товар из Европы так и возят. Как Европа продавала товар в РФ так и продаёт. Там н

Цитата:Виталий, ну а что тогда ВАЗ буксует? Потихоньку и Китай,товары двойного назначения перестает возить, да и не знаю где ты взял эти цены, у них китайцы от 3 миллионов рублей дешёвыми считаются,позвони туда,завлекаловка скорее всего, интересно ОГПУ себе Т72 купит, для него же главное Уралвагонзавод?