«Вы знаете, что такое репутационные издержки? Сейчас ваши же коллеги снимут вас без касок и выложат в Сеть», - этими словами мужчина в жилете убеждал журналистов надеть каски со стилизованной надписью, в которой буква «A» фирменно нанесена без чёрточки посередине. Так началась встреча акима области со СМИ на стройплощадке завода KIA в Костанае.

Обещают, что завод будет выпускать 70 тыс. автомобилей в год с перспективой до 100 тыс. Строящийся производственный корпус займёт около 92 тыс. кв. м.

Управляющий директор ТОО «KIA Kazakhstan» Роман Глущенко (слева)

- Выполнены земельные работы и работы по фундаменту, - отчитался управляющий директор ТОО «KIA Kazakhstan» Роман ГЛУЩЕНКО. - Сейчас ведётся монтаж металлоконструкций. Планируем в начале первой недели июля закончить монтаж металлоконструкций и заняться полами. Планируемая дата запуска завода - середина следующего лета. Несмотря на то, что идёт строительство, мы уже начали поставку оборудования на предприятие. На сегодня прибыли первые 6 контейнеров с оборудованием для транспортного цеха. В целом по всему заводу придёт порядка 800 контейнеров с оборудованием. В начале августа приедут специалисты из Южной Кореи и Китая и совместно с нашими местными ребятами начнут монтаж оборудования в производственном цехе.

Глущенко отметил, что завод планирует поставлять автомобили не только на казахстанский рынок, но и в другие страны Центральной Азии, а также в Россию.

Кумар Аксакалов (справа)

- Вот когда приезжал господин Сонг, президент компании KIA, как раз этот график рассматривался, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Он такой - плотный. Задача стоит, чтобы до осени корпус завода стоял. И к осени мы должны подвести всю необходимую инфраструктуру: вода, электричество, газ. И сделать дорогу. Чтобы зимой на территории этого завода уже было оборудование.

Он отметил, что на прошлой неделе президент Южной Кореи встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И пояснил: Токаев «держит такие вопросы на личном контроле».

- Очень важно, что компания KIA очень быстро реагирует на спрос рынка, - заметил Аксакалов. - Там дизайнеры и специалисты очень быстро реагируют и готовы постоянно двигаться в ногу со временем. Как в Корее производят эти автомобили, так и производят здесь.

Завод даст работу 1,5 тыс. костанайцам. Он уже сотрудничает с местными учебными заведениями, чтобы привлекать на работу их выпускников.

- В машиностроении зарплата неплохая. Плюс здесь высокотехнологичное оборудование стоит. Очень много автоматизированных процессов, - сказал аким области.

- Так как у нас будет большой поток специалистов из Южной Кореи и Китая, наши ребята тоже будут набираться опыта. Эти технологии будут привозиться компанией KIA в наш регион, развивать нашу молодёжь, - добавил Роман Глущенко. И продолжил тему высоких технологий: - В Казахстане ещё нет заводов такой степени автоматизации. На нашем предприятии будут более 60 роботов работать. Сварочное производство полностью будет роботизировано. Покрасочное производство частично будут делать роботы. А на сборочном производстве, в принципе, как и на всех мировых заводах, будет использоваться ручной труд.

- Ну и роботами надо управлять. Люди будут управлять роботами. Поэтому это совершенно новый уровень компетенции должен быть у наших ребят, - сказал Аксакалов. И дал прогноз по налоговым поступлениям от завода: - Сейчас пока можно говорить ориентировочно. Я думаю, что в районе 4-5 млрд налогов в год. А может и больше. Это зависит от того, насколько мы быстро раскрутим этот завод на полную мощность.

Сергей Магилатов показывает, где разместится автокомпонентный центр

Ааким также посетил место, где компания Allur планирует строить автокомпонентный центр. Сейчас она ищет инвестора. По словам Аксакалова, предприятие создаст до 800 новых рабочих мест.

Сергей Магилатов (справа)

- Сам автокомпонентный центр находится в очень удобном месте как к заводу Allur, так и к строящемуся заводу KIA. То есть логистика идеальная по схеме «Just in time» - вовремя, - пояснил начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МАГИЛАТОВ. - Не надо дополнительных складов на заводах. Произвели и сразу поставили на конвейер. Это концепт, к которому мы двигаемся. Наша задача - к концу 2025 года несколько автокомпонентов производить здесь для конвейерных предприятий.

Поле, на котором разместится автокомпонентный центр

- Здесь сейчас отрабатываются вопросы по строительству большого транспортно-логистического центра, - подвел итог поездки аким области. - Большое количество контейнеров поступает. Их надо принять, разгрузить и отправить. Без большого транспортно-логистического центра нам не обойтись. Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить. Логистические центры во всём мире работают по минутам. Потому что если кто-то встанет по тем или иным причинам, следующий состав не сможет зайти. Поэтому мы делаем расчёт, чтобы логистический центр был с запасом.

Эскиз автокомпонентного центра

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА