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≡ "Результат не маленький, но и не большой" - 150 кг отходов отдали на переработку участники благотворительной экоакции "Qos Komek" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49396
"Результат не маленький, но и не большой" - 150 кг отходов отдали на переработку участники благотворительной экоакции "Qos Komek" в Костанае
Отправлено: 15.06.24 - 18:37
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За три месяца собрали около 150 кг отходов. Такие результаты приводит предприниматель Динара ШАДРИНА, ее экомастерская взяла на себя всю административную работу. Немного забегая вперед, сообщим, что принято решение продолжить акцию.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26224
Re: "Результат не маленький, но и не большой" - 150 кг...
Отправлено: 15.06.24 - 18:37
#1
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Батарейки, тоже - принимают?... :lol:
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