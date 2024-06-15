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"Результат не маленький, но и не большой" - 150 кг отходов отдали на переработку участники благотворительной экоакции "Qos Komek" в Костанае
"Результат не маленький, но и не большой" - 150 кг отходов отдали на переработку участники благотворительной экоакции "Qos Komek" в Костанае
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