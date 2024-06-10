Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49365
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 17:27
Сообщается, что решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14874
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 17:27
Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 601
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 18:26
ну и назначения, одно дело провалил, теперь за другое взялся, вернее доверили.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9902
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 18:49
Цитата:
А что он провалил?
Вроде как наоборот при нём цифровизация в Казахстане продвинулась вперёд.
Сейчас очень много вопросов можно решить онлайн,а ещё хорошо помню те времена когда надо было отстаивать огромные очереди,что попасть на приём к чиновнику,да и там в заветном кабинете всё зависело от его настроения.
Что касается Казахтелекома так там и так уже хуже некуда,люди бегут от него к другим операторам,так что есть поле для работы,посмотрим что получится.
рихард:
одно дело провалил, теперь за другое взялся
одно дело провалил, теперь за другое взялся
А что он провалил?
Вроде как наоборот при нём цифровизация в Казахстане продвинулась вперёд.
Сейчас очень много вопросов можно решить онлайн,а ещё хорошо помню те времена когда надо было отстаивать огромные очереди,что попасть на приём к чиновнику,да и там в заветном кабинете всё зависело от его настроения.
Что касается Казахтелекома так там и так уже хуже некуда,люди бегут от него к другим операторам,так что есть поле для работы,посмотрим что получится.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 674
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 19:12
Рудненский КТелеком. Помнится за 10 лет - 3 ремонта кровли и внутри - могли же работать...
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 62
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 19:37
Вот теперь заживём ! Давно я ждал этого! Пусть теперь в оочи увидит качество связи в Казахстане! А то что ему рисовали! Хотя от всех художников, быстро с помощью декапитации, смогли только в Китае. А нам до них как в известной пословице!
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 20:52
Цитата:
Полностью согласен, уже за то что документы не надо таскать с собой огромный плюс, помню когда релоканты из России к нам хлынули,восхищались продвинутой нашей системой от ЦОНов до карт банков. Да и перечислять,что можно сделать онлайн сейчас в Казахстане никаких портянок на форуме не хватит.
Добринцофф:
А что он провалил?
А что он провалил?
Полностью согласен, уже за то что документы не надо таскать с собой огромный плюс, помню когда релоканты из России к нам хлынули,восхищались продвинутой нашей системой от ЦОНов до карт банков. Да и перечислять,что можно сделать онлайн сейчас в Казахстане никаких портянок на форуме не хватит.
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 20:56
Цитата:
Вам Мусин сделал какую-то бяку? Один из немногих чиновников,считаю, который был на своем месте. Сказали бы что нибудь про премьер министров, или министров здравоохранения или образования или промышленности слова бы не сказал, а так?
ZanoZOV:
Вот теперь заживём !
Вот теперь заживём !
Вам Мусин сделал какую-то бяку? Один из немногих чиновников,считаю, который был на своем месте. Сказали бы что нибудь про премьер министров, или министров здравоохранения или образования или промышленности слова бы не сказал, а так?
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 21:02
Цитата:
Знаешь Виталий всё относительно, может и лучше, за счёт того ,что пользователей у них больше и нагрузка на сеть огромная. Меня все устраивает в нашем интернете, более того, мне предлагали бОльшую скорость, но денег надо было платить больше, я отказался, в игры онлайн не играю, фильмы онлайн нормально смотрю, спорт тоже, мне пока хватает
Vit:
Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.
Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.
Знаешь Виталий всё относительно, может и лучше, за счёт того ,что пользователей у них больше и нагрузка на сеть огромная. Меня все устраивает в нашем интернете, более того, мне предлагали бОльшую скорость, но денег надо было платить больше, я отказался, в игры онлайн не играю, фильмы онлайн нормально смотрю, спорт тоже, мне пока хватает
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4491
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 11.06.24 - 13:14
Заслужил...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать