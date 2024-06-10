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≡ Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49365
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 17:27
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Сообщается, что решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14874
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 17:27
#1
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Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
601
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 18:26
#2
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ну и назначения, одно дело провалил, теперь за другое взялся, вернее доверили.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9902
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 18:49
#3
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Цитата:
рихард:
одно дело провалил, теперь за другое взялся

А что он провалил?
Вроде как наоборот при нём цифровизация в Казахстане продвинулась вперёд.
Сейчас очень много вопросов можно решить онлайн,а ещё хорошо помню те времена когда надо было отстаивать огромные очереди,что попасть на приём к чиновнику,да и там в заветном кабинете всё зависело от его настроения.
Что касается Казахтелекома так там и так уже хуже некуда,люди бегут от него к другим операторам,так что есть поле для работы,посмотрим что получится.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 19:12
#4
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Рудненский КТелеком. Помнится за 10 лет - 3 ремонта кровли и внутри - могли же работать...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
62
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 19:37
#5
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Вот теперь заживём ! Давно я ждал этого! Пусть теперь в оочи увидит качество связи в Казахстане! А то что ему рисовали! Хотя от всех художников, быстро с помощью декапитации, смогли только в Китае. А нам до них как в известной пословице! :-P :-P :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 20:52
#6
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Цитата:
Добринцофф:
А что он провалил?

Полностью согласен, уже за то что документы не надо таскать с собой огромный плюс, помню когда релоканты из России к нам хлынули,восхищались продвинутой нашей системой от ЦОНов до карт банков. Да и перечислять,что можно сделать онлайн сейчас в Казахстане никаких портянок на форуме не хватит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 20:56
#7
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Цитата:
ZanoZOV:
Вот теперь заживём !

Вам Мусин сделал какую-то бяку? Один из немногих чиновников,считаю, который был на своем месте. Сказали бы что нибудь про премьер министров, или министров здравоохранения или образования или промышленности слова бы не сказал, а так?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 10.06.24 - 21:02
#8
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Цитата:
Vit:
Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.

Знаешь Виталий всё относительно, может и лучше, за счёт того ,что пользователей у них больше и нагрузка на сеть огромная. Меня все устраивает в нашем интернете, более того, мне предлагали бОльшую скорость, но денег надо было платить больше, я отказался, в игры онлайн не играю, фильмы онлайн нормально смотрю, спорт тоже, мне пока хватает
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4491
Re: Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Отправлено: 11.06.24 - 13:14
#9
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Заслужил... 8-)
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