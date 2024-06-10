Отправлено: - 21:02

Vit:

Вроде он сказал знаменитую фразу:сегодня интернет в казахстане лучше чем в японии.

Цитата:Знаешь Виталий всё относительно, может и лучше, за счёт того ,что пользователей у них больше и нагрузка на сеть огромная. Меня все устраивает в нашем интернете, более того, мне предлагали бОльшую скорость, но денег надо было платить больше, я отказался, в игры онлайн не играю, фильмы онлайн нормально смотрю, спорт тоже, мне пока хватает