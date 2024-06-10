Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
Багдат Мусин назначен председателем правления АО "Казахтелеком", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Багдат Мусин. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сообщается, что решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов Фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО "Казахтелеком" в развитие одной из ключевых компаний фонда неоценим", - отметил председатель правления фонда Нурлан Жакупов.
Ранее бывший председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев был назначен советником Президента.
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