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Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"

10 июня 2024, 17:21 |  Общество

Багдат Мусин назначен председателем правления АО "Казахтелеком", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Багдат Мусин. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что решением совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов Фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО "Казахтелеком" в развитие одной из ключевых компаний фонда неоценим", - отметил председатель правления фонда Нурлан Жакупов.

Ранее бывший председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев был назначен советником Президента.