Re: "Пришли и разом всех отключили" - Как...

Отправлено: - 15:16

"А 23 апреля, в первой половине дня, произошла авария в дата-центре. И только потом мы узнали, что пришла полиция и разом отключила всех клиентов."



так то серверная за замком должны быть, и ограничение по доступу