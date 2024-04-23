Отправлено: - 10:53

Лесовик:

века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда

Гога:

----А если я не люблю и то , и другое ?

Цитата:Думал ладноЯ молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездамиМагазины ломились от явств и товаровИ в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завалисьВедь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всемНетГлавный аргумент что США всем внушили что в СССР были очереди и не хватало продуктов и товаров)))Знаете с таким уровнем демагогии и ресентимента я даже не удивлен что страна у вас развалилась сугубо из за ваших же действийЦРУ сами в шоке были как совки сами себя развалили))Им же црущникам отчитываться надо, им млрд выделяли на борьбу с СССРА тут бац и кормушка сама стухлаЦРУ всеми силами пытались удержать Горбачева у власти, не хотели развалаЗакрывали глаза на подавление митингов в Баку и ЛитвеБуш вон в Украину даже ездил на майдан просил не делать поспешных решенийНеееетКоммунисты взяли и добили свою же страну назло бабушке))А теперь плачутся в интернетах что злой дядька Сорос у них страну из под носа увел и рассказывает плохое про совок))Цитата:Автор отрицает ваше мнениеЛибо одно либо другое вы обязаны поддерживать