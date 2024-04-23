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≡ Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49074
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 23.04.24 - 17:33
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«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.
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Z
§ Zatobilic
(Пользователи)
Регистрация:
27.02.24
Сообщений:
3
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 09:29
#30
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Здесь ключевое слово "Если бы", а если бы не была Ленина, не было бы голодомора, где погибло по разным источникам от 2,5 до 3 млн казахов, и еще много таких если бы. Ленин всегда останется в истории Казахстана, с его отрицательными и положительными сторонами. Вообще надо смотреть в будущее, все Савок это в истории. Надо строить Казахстан не так как хочет один человек, а как этого хочет народ. Молодые люди сегодня стремятся к свободе, к праву выбора, путешествовать по всему миру, развиваться, получать образование, пользоваться новыми технологиями, а не закрыться в совке и считать весь мир своим врагом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6854
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:47
#31
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Ленин боролся за уничтожение несправедливости
Единственный в истории человечества (если не считать Спартака,Робингуда и ещё несколько перчон) кто объявил равенство всех граждан,бесклассовое общество. Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15702
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:53
#32
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Цитата:
Лесовик:
века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда

Думал ладно
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами
Магазины ломились от явств и товаров
И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались
Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем

Нет

Главный аргумент что США всем внушили что в СССР были очереди и не хватало продуктов и товаров)))
Знаете с таким уровнем демагогии и ресентимента я даже не удивлен что страна у вас развалилась сугубо из за ваших же действий
ЦРУ сами в шоке были как совки сами себя развалили))
Им же црущникам отчитываться надо, им млрд выделяли на борьбу с СССР
А тут бац и кормушка сама стухла
ЦРУ всеми силами пытались удержать Горбачева у власти, не хотели развала
Закрывали глаза на подавление митингов в Баку и Литве
Буш вон в Украину даже ездил на майдан просил не делать поспешных решений
Неееет
Коммунисты взяли и добили свою же страну назло бабушке))

А теперь плачутся в интернетах что злой дядька Сорос у них страну из под носа увел и рассказывает плохое про совок))

Цитата:
Гога:
----А если я не люблю и то , и другое ?

Автор отрицает ваше мнение

Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15702
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 10:56
#33
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Цитата:
сайлау курманов:
Это его последователи (Хрущев,Горбачев, Ельцин)извратили суть учения Ленина

А Сталин куда делся?
Сталин главный извращенец дела ленина получается
Ленин пропагандировал интернационал и войну с капиталистами всего мира
А Сталин сказал нет,будет красная империя с царем-вождем а на мир пофиг
Будем с кем выгодно дружить даже с Гитлером
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:36
#34
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Цитата:
abaika95:
Гога: ----А если я не люблю и то , и другое ? Автор отрицает ваше мнение Либо одно либо другое вы обязаны поддерживать
---Да не люблю ни Пепси ,ни Колу !И не пью .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:39
#35
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Цитата:
abaika95:
магазины ломились от явств и товаров
---Самое смешное ,что консервы с крабами стояли везде - просто их тогда , в 70х не ели .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:40
#36
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Цитата:
abaika95:
И в очередях никто за молоком не стоял

----Какие именно года вы имеете ввиду ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 12:50
#37
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***В то время лошадь стоила 91,5 копеек*** - откуда вы это взяли ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 13:03
#38
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Цитата:
111:
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..

-----Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ??? :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10233
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 13:04
#39
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Цитата:
abaika95:
А Сталин сказал нет

---Где и когда сказал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 16:44
#40
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Цитата:
Гога:
Как бы так ласково сказать , хотя это бесполезно .

Да, так и есть, бесполезно отвечать на твой глупейший так сказать вопрос.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 25.04.24 - 18:15
#41
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Цитата:
Гога: Покажи ? Или сам лично считал


Ну ты давай покажи, сам же начал.
В 1913м
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
928
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 09:34
#42
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Ленина везде убирают, как-будто можно так вычеркнуть из истории.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15702
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 11:58
#43
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Цитата:
Гога:
Самое смешное ,что консервы с крабами стояли везде - просто их тогда , в 70х не ели .

консервы с крабами стояли везде а колбасы не хватало)
Цитата:
Гога:
Какие именно года вы имеете ввиду ?

а когда застой в ссср начался и политика дефицита когда товары и продукты необходимо было "доставать" а не покупать в магазинах?


американцы смотря фильм 60ых берегись автомобиля недоумевают
почему продавец миронов в магазине в открытую накидвает на товар который есть же в магазине (магнитофон) еще сверху сумму только потому что у него машину угнали??? это что за беспредел среди бела дня? а куда смотрит директор магазина? в доле
а куда смотрят проверяющие органы? в доле
а почему покупатель не пойдет жалобу не напишет? потому что знает что все вокруг в доле и она останется не удел
вот это советская экономика)

дальше американцы тоже не понимают от фразы
— С жульём, допустим, надо бороться! — Ну почему он жулик? Человек просто умеет жить.— Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?

почему зам директора огромной фабрики не мог себе двухэтажную дачу построить? в сша в то время слесарь в своем личном доме жил а тут зам директора не может себе двухэтажную ДАЧУ построить так как не хватало средств и приходилось воровать


— Ну, почему… Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему бы… Я, человек с высшим образованием, должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться. Почему я не могу жить свободно, открыто? Ой, когда всё это кончится?

кончилось в 1991
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15702
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 27.04.24 - 12:01
#44
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Цитата:
Гога:
Ответ будет ? Как можно вырезать 7 (семь) , притом , что было всего 3,6 ???

вот тоннаж крови уже подсчитываем

казахов от голода не 7 милльонв умерло а всего 1 миллион! это же в корне меняет дело
в 1926 году удельный вес казахов в республике 58% а в 39 уже 36%
куда люди делись?
а от ленинской политики от голода умерли
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