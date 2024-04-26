Отправлено: - 23:27

абике:

за бесплатно, мусор вывезет акимат города или сам аким! Нет жесткости и настойчивости с его стороны по применении ст.505 КоАП РК и в этом недоработка участковых полицейских!

Цитата:Всем плевать, поверь, тому же акимату, тазалыку и особенно участковым.Все решается в судах и не в пользу народа большинство, а в пользу кафешек и тд.