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Ваши ожидания - ваши проблемы
Ваши ожидания - ваши проблемы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49073
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 13:53
На носу майские праздники. Будут гулянья, концерты и праздничный стол. Как без этого. И тут снова дилемма. Самим заморачиваться или понадеяться на наш общепит?
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к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 183
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:25
в Рахате беру скумбрию, лучше чем в Океане, но это мое личное мнение
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 350
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:38
Цитата:
Буду ехать на 120 мерсе, скажу водителю, чтобы остановился...попробую
ПолиграфЪ Боярышников:
кафе Кавказ по Рудненской трассе и недалеко от города, готовят там грузинские женщины, вкуснатища! Больше такого вкусного шашлыка нигде в городе не готовят! Рекомендую!
кафе Кавказ по Рудненской трассе и недалеко от города, готовят там грузинские женщины, вкуснатища! Больше такого вкусного шашлыка нигде в городе не готовят! Рекомендую!
Буду ехать на 120 мерсе, скажу водителю, чтобы остановился...попробую
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 350
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:40
Цитата:
Там же большой рыбный отдел...забываю про него...ну и далековато
костанаец:
в Рахате беру скумбрию, лучше чем в Океане, но это мое личное мнение
в Рахате беру скумбрию, лучше чем в Океане, но это мое личное мнение
Там же большой рыбный отдел...забываю про него...ну и далековато
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:12
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Не говорите ерунду. Самый вкусный шашлык готовлю я, грузинский хохол. По стариному секретному рецепту который передавался из поколения в поколение.
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:15
Каждый день скумбрию - шмубрию кушать не реально. А врачи все говорят сегодня в наше время омега - 3 нужна каждый день. Потому я перешёл на капсулы. Ну конечно помимо этого кушаю рыбу.
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:37
Цитата:
А блин, как забыл, я там лет 10 назад был по пьяне, ничего не помню.
Наверно надо заехать, деньги если будут, это же у них реклама сияет как у гаишников?
ПолиграфЪ Боярышников:
шашлык в кафе Кавказ по Рудненской трассе
шашлык в кафе Кавказ по Рудненской трассе
А блин, как забыл, я там лет 10 назад был по пьяне, ничего не помню.
Наверно надо заехать, деньги если будут, это же у них реклама сияет как у гаишников?
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:54
Цитата:
111: А блин, как забыл, я там лет 10 назадДа там наверно все 10 лет назад были. Уже столько воды ушло с тех пор. Сегодня самый вкусный шашлык тот, который сделал своими руками. Практически все кабаки немного упали в этом плане. Сегодня очень редко можно нарваться на качественный. Иногда на рвешся на такую гадость что даже "ленивый" домашний электро шашлык вкусней. Многие умудряются на ровном месте испоганить мясо
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:02
Цитата:
Я вот сколько пробую, не могу его делать, моя делает как то, готовить шашлык для меня как и смотреть за автомобилем, это вообще никак
Vit:
Сегодня самый вкусный шашлык тот, который сделал своими руками.
Сегодня самый вкусный шашлык тот, который сделал своими руками.
Я вот сколько пробую, не могу его делать, моя делает как то, готовить шашлык для меня как и смотреть за автомобилем, это вообще никак
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:15
Цитата:
П.С. А как определить вкусно получилось или нет? Если рука не тянется к кетчупу/, соусу то значит идеально получилось. Любой соус портит вкус мяса.
111:Первое правило шашлыка. Покупаем шею. Свежую. Ну а дальше трудно испортить мясо. Тут как говорится у кого какой вкус. Кто то под уксусом любит. Другой в кефире. Третий в лимон и тд. Мы как то с друзьями уже так зажрались. На даче и в домашнем винограде мариновали).
П.С. А как определить вкусно получилось или нет? Если рука не тянется к кетчупу/, соусу то значит идеально получилось. Любой соус портит вкус мяса.
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:24
Цитата:
Да, я с ноги делал, сухая пипец,
Vit:
Покупаем шею.
Покупаем шею.
Да, я с ноги делал, сухая пипец,
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9824
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:52
Цитата:
Осталось только найти где купить.
Сейчас большая проблема купить настоящую шею от домашнего поросёнка,рынок завалили российским безвкусным мясом.
Vit:
Первое правило шашлыка. Покупаем шею. Свежую.
Первое правило шашлыка. Покупаем шею. Свежую.
Осталось только найти где купить.
Сейчас большая проблема купить настоящую шею от домашнего поросёнка,рынок завалили российским безвкусным мясом.
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 00:05
Цитата:
[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 00:07]
Добринцофф:Вот российское абсолютно не годное мясо для шашлыка. Запах вроде идёт с мангала а когда мясо кушаешь и в шоке. Те в погоне за прибыль уничтожили свинину это точно. Ну и скоро у нас нац паты запретят нашим свинину держать. Хотя я и по барашкам любить. Но тут все сложней. Тут очень много тонкостей уметь что б вкусный барашек получился. Северные казахи пока в этом слабые. Запад сильный в шашлыке из барашка
[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 00:07]
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 00:09
Цитата:
Добринцофф:Те за химичели его
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 01:18
Автор так в че проблема?. Какой майский праздник вас беспокоит?. Например масленицу люди сами проводили. Без государства. 1 мая и 7 мая вас беспокоет? Или 9 мая?)
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