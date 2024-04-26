НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ваши ожидания - ваши проблемы
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49073
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На носу майские праздники. Будут гулянья, концерты и праздничный стол. Как без этого. И тут снова дилемма. Самим заморачиваться или понадеяться на наш общепит?
Читать новость

к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
183
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:25
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Рахате беру скумбрию, лучше чем в Океане, но это мое личное мнение
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
350
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:38
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
кафе Кавказ по Рудненской трассе и недалеко от города, готовят там грузинские женщины, вкуснатища! Больше такого вкусного шашлыка нигде в городе не готовят! Рекомендую!


Буду ехать на 120 мерсе, скажу водителю, чтобы остановился...попробую
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
350
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 21:40
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
в Рахате беру скумбрию, лучше чем в Океане, но это мое личное мнение


Там же большой рыбный отдел...забываю про него...ну и далековато
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:12
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не говорите ерунду. Самый вкусный шашлык готовлю я, грузинский хохол. По стариному секретному рецепту который передавался из поколения в поколение.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:15
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день скумбрию - шмубрию кушать не реально. А врачи все говорят сегодня в наше время омега - 3 нужна каждый день. Потому я перешёл на капсулы. Ну конечно помимо этого кушаю рыбу.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:37
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
шашлык в кафе Кавказ по Рудненской трассе

А блин, как забыл, я там лет 10 назад был по пьяне, ничего не помню.
Наверно надо заехать, деньги если будут, это же у них реклама сияет как у гаишников?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 22:54
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: А блин, как забыл, я там лет 10 назад
Да там наверно все 10 лет назад были. Уже столько воды ушло с тех пор. Сегодня самый вкусный шашлык тот, который сделал своими руками. Практически все кабаки немного упали в этом плане. Сегодня очень редко можно нарваться на качественный. Иногда на рвешся на такую гадость что даже "ленивый" домашний электро шашлык вкусней. Многие умудряются на ровном месте испоганить мясо
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:02
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сегодня самый вкусный шашлык тот, который сделал своими руками.

Я вот сколько пробую, не могу его делать, моя делает как то, готовить шашлык для меня как и смотреть за автомобилем, это вообще никак
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:15
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Первое правило шашлыка. Покупаем шею. Свежую. Ну а дальше трудно испортить мясо. Тут как говорится у кого какой вкус. Кто то под уксусом любит. Другой в кефире. Третий в лимон и тд. Мы как то с друзьями уже так зажрались. На даче и в домашнем винограде мариновали).
П.С. А как определить вкусно получилось или нет? Если рука не тянется к кетчупу/, соусу то значит идеально получилось. Любой соус портит вкус мяса.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37767
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:24
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Покупаем шею.

Да, я с ноги делал, сухая пипец,
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9824
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 26.04.24 - 23:52
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Первое правило шашлыка. Покупаем шею. Свежую.

Осталось только найти где купить.
Сейчас большая проблема купить настоящую шею от домашнего поросёнка,рынок завалили российским безвкусным мясом.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 00:05
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот российское абсолютно не годное мясо для шашлыка. Запах вроде идёт с мангала а когда мясо кушаешь и в шоке. Те в погоне за прибыль уничтожили свинину это точно. Ну и скоро у нас нац паты запретят нашим свинину держать. Хотя я и по барашкам любить. Но тут все сложней. Тут очень много тонкостей уметь что б вкусный барашек получился. Северные казахи пока в этом слабые. Запад сильный в шашлыке из барашка

[Исправлено: Vit, 27.04.2024 - 00:07]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 00:09
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Те за химичели его
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14533
Re: Ваши ожидания - ваши проблемы
Отправлено: 27.04.24 - 01:18
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор так в че проблема?. Какой майский праздник вас беспокоит?. Например масленицу люди сами проводили. Без государства. 1 мая и 7 мая вас беспокоет? Или 9 мая?)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 172, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 172
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS