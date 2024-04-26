26 апреля 2024, 13:17

На носу майские праздники. Будут гулянья, концерты и праздничный стол. Как без этого. И тут снова дилемма. Самим заморачиваться или понадеяться на наш общепит?

В обычные дни, общепит обычно не подводит. Шашлыки в шашлычных, салаты в больших магазах, готовятся без спешки, и качество их обычно не вызывает нареканий. Но в предпраздничные и праздничные дни, к качеству возникают претензии. Не буду говорить названия этих магазов, чтобы не попасть под судебные разбирательства, но проблему озвучу.

Так был слегка подпорчен НГ, когда знаковое блюдо «селедка под шубой», оказалось практически без селедки, с минимальным содержанием майонеза. Отдельно закупленная селедка, оказалась недосоленной, ввиду малого пребывания в рассоле. Расчет простой, люди употребляют (бухают) – и так сойдет. По другим салатам та же песня, не похожая на шлягер. Бизнес он такой. Есть спрос – надо его закрыть, максимально извлекая прибыль. Как это отражается на качестве? Извиняйте, бюджетный спрос – бюджетное качество…

На 8 марта слегка огорчила шашлычка, баранина толком не успела промариноваться и потому разжевывалась с трудом. И только цветы и алкоголь оказались на высоте. Впрочем алкоголь редко когда подводит…

Отдельная тема – рыба к пиву. Этот праздник круглогодичный. Рыба к пиву как лотерея. Угадаешь с покупкой или нет. Скумбрия горячего копчения в одном известном магазе, почему-то подкрашивается какой-то травой в желтый цвет. Зачем? Они, эти спецы когда-нибудь видели и пробовали скумбрию горячего копчения, когда мягкая нежная плоть скумбрии горячего копчения «тает во рту» и заливаясь холодным пивом, создает ауру благоденствия на вкусовых рецепторах. К сожалению, нет, не видели. Их скумбрия горячего копчения, это просто покрашенная холодного копчения рыба. Лещ холодного копчения другой фирмы, кажется, зависит от настроения смены, которая работает в данный момент. Хотя, казалось бы, водоемы те же, просто берешь рыбу, разделываешь её, солишь и загоняешь в автозак (камеру) для копчения. Но, как говорится, есть нюансы…