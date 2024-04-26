НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Свалки Костаная. Вновь рядом с детской площадкой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49073
Свалки Костаная. Вновь рядом с детской площадкой
Отправлено: 26.04.24 - 21:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свалке во дворе дома № 187 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Марьям САХАТОВА.
- Хорошая детская площадка, много детей... и эти завалы в двух шагах, - рассказала она. - Просто гора коробок, пакетов, всякой дряни, которая выше контейнеров. Неприятно и стыдно перед детьми.
Читать статью

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
147
Re: Свалки Костаная. Вновь рядом с детской площадкой
Отправлено: 26.04.24 - 21:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой народ, такие и бояре! Народу пора понять, что лакеев еще нет, но такое ощущение, что все дети баев, капиталистов выбрасывают мусор, чтобы слуги вывезли бесплатно! Чересчур обнаглевшие, вылезшие из грязи в князи, показывают свое скудоумие, выбрасывая под ноги мусор, надеясь, что обязательно, за бесплатно, мусор вывезет акимат города или сам аким! Нет жесткости и настойчивости с его стороны по применении ст.505 КоАП РК и в этом недоработка участковых полицейских! Пора уже взяться за город и навести порядок по бескультурью, расхлябанности, дармоедству, путем применения через суд принудительного труда к нарушителям!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 164, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 164
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS