Re: Свалки Костаная. Вновь рядом с детской площадкой

Отправлено: - 21:06

Какой народ, такие и бояре! Народу пора понять, что лакеев еще нет, но такое ощущение, что все дети баев, капиталистов выбрасывают мусор, чтобы слуги вывезли бесплатно! Чересчур обнаглевшие, вылезшие из грязи в князи, показывают свое скудоумие, выбрасывая под ноги мусор, надеясь, что обязательно, за бесплатно, мусор вывезет акимат города или сам аким! Нет жесткости и настойчивости с его стороны по применении ст.505 КоАП РК и в этом недоработка участковых полицейских! Пора уже взяться за город и навести порядок по бескультурью, расхлябанности, дармоедству, путем применения через суд принудительного труда к нарушителям!