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Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49073
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 11:42
"Люди должны знать в лицо судей, которые выносят те или иные решения. Судьям будет значительно сложнее выносить несправедливые вердикты, если все проходит открыто, гласно в прямом эфире", - отметил адвокат.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 350
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 11:42
Неплохо было бы, во всех судах повесить камеры, или хотя бы по громким или тяжким. И руки должны быть в наручниках у подозреваемых, за спиной, чтобы не было возможности закрывать лицо. Маски и капюшоны тоже надо убирать. Страна должна видеть лица совершивших преступления.
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 12:03
Что ж Масимова так не судили? Он нанёс несоизмеримый ущерб государству и людям. Тут прям на некоторых сайтах из 20 новостей 19 про этот суд.
[Исправлено: olegggon, 26.04.2024 - 13:05]
[Исправлено: olegggon, 26.04.2024 - 13:05]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1387
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 12:28
Ой,Жорин,ты лучше про себя расскажи Как ты пьяную Гордон выкладывал,как бил и тд. Хотя та тоже продалась.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 44
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 17:20
Сабыр! А зачем разговор уводить на другую личность? Что экс министр родственник или как? вкусняшки пропадут?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37759
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 19:00
Конечно вопрос щекотливый, по моему она ему изменяла там чуть ли не с каждым, судя там по видео, то тут конечно виновата прежде всего она..
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 350
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 19:55
Папа большой начальник. Мальчик вырос в среде вседозволенности. Каста неприкасаемых. Сколько их было во все времена. Имя им иностранный легион (не путать с французским)... Здесь не их страна. Здесь они воруют, бьют, нарушают законы. А там они будут жить на ворованные деньги. И там на Лазурном берегу они соблюдают все законы.
История в тему. 2008. Двигались по зерну. Астана. Кафешка рядом со старым ЖД вокзалом. Сидим с другом, и двумя бывшими бандосами, ждем чела из КТЖ. Чел работал в каком-то департаменте и имел выход на не последнего чувака из МСХ (министерства сельского хоз-ва). Так вот подъехал чел из КТЖ. Крутая тачка, рингтон на его сотке "Владимирский централ". Короче весь из себя такой крутой. Сидим трещим. Тут челу из КТЖ звонит жена, спрашивает, когда тот будет. Чел из КТЖ давай её крыть при нас матом, типа буду через час, не будет беша - получишь люлей (мат)... Мы такие сидим смотрим на него широко раскрытыми глазами. Потом, после разговора по телефону, он нам заявляет: "...да их баб надо бить (матом). Я прихожу домой, если беш не готов - сразу в бубен (мат), не так посмотрела, не то сказала, короче много условий для применения силы...".
Немного он посидел с нами, попрощался и свалил. Сидим мы с другом качаем головой в легкой прострации. Даже бандосы офигели. Говорят первый раз такого отморозка видят. Как так можно бить свою жену... А он даже не министр, какой-то начальник в каком-то департаменте...
[Исправлено: mks2703, 26.04.2024 - 21:51]
История в тему. 2008. Двигались по зерну. Астана. Кафешка рядом со старым ЖД вокзалом. Сидим с другом, и двумя бывшими бандосами, ждем чела из КТЖ. Чел работал в каком-то департаменте и имел выход на не последнего чувака из МСХ (министерства сельского хоз-ва). Так вот подъехал чел из КТЖ. Крутая тачка, рингтон на его сотке "Владимирский централ". Короче весь из себя такой крутой. Сидим трещим. Тут челу из КТЖ звонит жена, спрашивает, когда тот будет. Чел из КТЖ давай её крыть при нас матом, типа буду через час, не будет беша - получишь люлей (мат)... Мы такие сидим смотрим на него широко раскрытыми глазами. Потом, после разговора по телефону, он нам заявляет: "...да их баб надо бить (матом). Я прихожу домой, если беш не готов - сразу в бубен (мат), не так посмотрела, не то сказала, короче много условий для применения силы...".
Немного он посидел с нами, попрощался и свалил. Сидим мы с другом качаем головой в легкой прострации. Даже бандосы офигели. Говорят первый раз такого отморозка видят. Как так можно бить свою жену... А он даже не министр, какой-то начальник в каком-то департаменте...
[Исправлено: mks2703, 26.04.2024 - 21:51]
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 20:52
Цитата:
В КТЖ они походу все там п.....т. И жен, и шпалы и тупики и постельное белье, ничем не брезгуют. Вот такое вот республиканскообразующее предприятие.
mks2703:
История в тему. 2008.
История в тему. 2008.
В КТЖ они походу все там п.....т. И жен, и шпалы и тупики и постельное белье, ничем не брезгуют. Вот такое вот республиканскообразующее предприятие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 147
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 21:20
Таких отморозков гноят в тюрьме, а не в зоне! В Казахстане законодатели с помощью общественности приняли справедливый Закон! Такие "боксеры" после принятия нового закона скорее всего будут признаваться рецидивистами после первой ходки и на зону максимальной безопасности лет на 15, где "воспитатель" - резиновая дубинка! Сознание у скудоумного боксера после этого быстро восстанавливается по его же методу: сила силу ломает!
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