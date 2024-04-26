Точно подмечено! На Наурыз на площади (в Рудном) купил в 11-00 шашлык за полторы тысячи, вкус никакой, ни соли, ни маринада, ни перца, абсолютно пресный и невкусный, хотя и прожаренный. В 13-00 стал двигаться в сторону дома и купил очень красивый, румяный шашлык уже за две тысячи. И все тоже самое, вкус нулевой. Ближе к 16-00 приехал сосед и очень ругался, сказал, что ниже трех тысяч шашлыков не было, а вкус остался прежний, т.е никакой. Праздник однако!
Мы на Наурыз даже шашлыка не брали. Там же в основном паленое залежавшееся мясо. Ну баранину если только можно, и то непонятно, что за баран, может больной и с червями. Больные куры туда же.. А селедка нравится малосольная, когда недосаливают, соленая это тоже залежавшаяся и чтоб не тухла, туда и валят соль в огромных количествах. Под шубой даже в элитных магазинах брать опасно, они там кстати ты уверен, что очищают и моют сельдь от ленточных червей глистов? В весенней сельди сейчас, глисты почти в каждой рыбине.
111: Мы на Наурыз даже шашлыка не брали. Там же в основном паленое залежавшееся мясо.
Щась пару месяцев, я бы не рискнул никакого мяса брать, кроме курицы...
Цитата:
111: Под шубой даже в элитных магазинах брать опасно, они там кстати ты уверен, что очищают и моют сельдь от ленточных червей глистов? В весенней сельди сейчас, глисты почти в каждой рыбине.
Ну в этом плане я отчасти спокоен. Я беру сельдь и скумбрию, чтобы занести в организм Омегу-3, потом благополучно забываю о ней (о рыбе), 2-3 месяца, она всё это время томится в морозилке, где погибает всё, кроме Омеги-3. Потом достаю и употребляю, в вареном, зажаренном или соленом видах. пс: но бывают исключения канешно из правил, подвергаю организм опасности, покупая данные продукты для употребления с алкоголем, ну или чисто в лечебных целях - для подпитки организма полиненасыщенными жирными кислотами...есть одно обстоятельство, до нашего прилавка эти рыбы попадают в замороженном виде, что сильно сказывается на живучести нехороших паразитов...
Готовьте сами, дома, а то забыли даже как хлеб как пекут. Зачем есть то, что готовят бизнес структуры, там для вас не готовят ваши мамы, папы, бабушки! Надо хотя бы уважать себя! Праздник- это не поедание еды приготовленной в шашлычной, ресторанах, кафе, это общение родных и близких, друзей. В Казахстане любой праздник как свадьба, хотя все жалуются нет достойного дохода! И не будет дохода, поскольку гос-во видит, сколько денег проедают жители страны, даже на профессиональный праздник, юбилей, день рождения и т.д. Значит у людей есть деньги и доход не надо поднимать, если сознание невысокое!
копчения «тает во рту» и заливаясь холодным пивом, создает ауру благоденствия на вкусовых рецепторах После такого комментария буду привередлив,хотя однажды брал пирожки в кафе имантау (нынче гараж10) и до сих пор не могу забыть этот замечательный вкус
Зимой селёдку всегда недосаливают и кстати недосоленная селдь продаётся всегда лучше чем солёная или пересоленная. Цитата:
Дантист: На Наурыз на площади (в Рудном) купил в 11-00 шашлык з
Вы бы ещё шаурму на казанском вокзале купили ,а потом возмущались. Праздник, толпы народу выходят в город и почему то всем в один день захотелось шашлыка,там под эту шумиху всё что угодно можно продать.
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