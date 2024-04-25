Re: Пришли поговорить с акимом - Дачники из «Мичуринца» и...

Отправлено: - 16:20

А зачем вообще ходить к акиму города и спрашивать? Он что сын Бога? Поймите он исполнитель, что ему приказали исполнить, то он и исполнит. Гос-во халявщиков не любит и так просто компенсацию не даст, даже не рассчитывайте! Имущество всегда надо страховать,чтобы получить компенсацию от страховых компаний, иначе нельзя. Гос-во не социалистическое и не коммунистическое, а социальное, но многих приучило к халяве, думаю впредь так не будет, поскольку экономика вокруг страны основана на капиталистической основе!