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≡ Международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти Александра Мирошниченко, проходит в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49072
Международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти Александра Мирошниченко, проходит в Костанае
Отправлено: 26.04.24 - 16:45
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Сегодня, 26 апреля, бронзовому призеру ХХIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженному мастеру спорта Александру Викторовичу Мирошниченко исполнилось бы 60 лет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3341
Re: Международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти...
Отправлено: 26.04.24 - 16:45
#1
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//В 2022 году ему было присвоено звание «Заслуженного мастера/// - точно в 2022-м?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2163
Международный юношеский турнир по боксу, посвященный памяти Александра Мирошниченко, проходит в Костанае
Отправлено: 26.04.24 - 16:50
#2
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Исправил. Спасибо
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