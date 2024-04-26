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≡ "С учетом невозмещенного ущерба потерпевшим" - Приговор по делу о несостоявшихся турах вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49072
"С учетом невозмещенного ущерба потерпевшим" - Приговор по делу о несостоявшихся турах вынесли в суде Костаная
Отправлено: 26.04.24 - 15:59
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Алена Федотова обвинялась в том, что она собрала деньги с желающих выехать заграницу, но никого туда не отправила. Общая сумма ущерба составила более 79 млн тенге примерно у 70 потерпевших. Несколько клиентов не обращались в суд.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
145
Re: "С учетом невозмещенного ущерба потерпевшим" -...
Отправлено: 26.04.24 - 15:59
#1
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Обманывать людей нельзя, от слова совсем! Даже в тюрьме таких не признают.
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