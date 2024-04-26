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Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае. Итог - 3,5 млн тенге штрафов
Объекты, уязвимые перед террористами, проверили в Костанае. Итог - 3,5 млн тенге штрафов
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