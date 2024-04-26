НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49070
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 11:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди должны знать в лицо судей, которые выносят те или иные решения. Судьям будет значительно сложнее выносить несправедливые вердикты, если все проходит открыто, гласно в прямом эфире", - отметил адвокат.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
345
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 11:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо было бы, во всех судах повесить камеры, или хотя бы по громким или тяжким. И руки должны быть в наручниках у подозреваемых, за спиной, чтобы не было возможности закрывать лицо. Маски и капюшоны тоже надо убирать. Страна должна видеть лица совершивших преступления.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1395
Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в учебники
Отправлено: 26.04.24 - 12:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж Масимова так не судили? Он нанёс несоизмеримый ущерб государству и людям. Тут прям на некоторых сайтах из 20 новостей 19 про этот суд.

[Исправлено: olegggon, 26.04.2024 - 13:05]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1387
Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...
Отправлено: 26.04.24 - 12:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой,Жорин,ты лучше про себя расскажи :lol: Как ты пьяную Гордон выкладывал,как бил и тд. Хотя та тоже продалась.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 165, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 165
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS