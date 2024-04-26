Re: Известный российский адвокат: Дело Бишимбаева войдет в...

Отправлено: - 11:42

Неплохо было бы, во всех судах повесить камеры, или хотя бы по громким или тяжким. И руки должны быть в наручниках у подозреваемых, за спиной, чтобы не было возможности закрывать лицо. Маски и капюшоны тоже надо убирать. Страна должна видеть лица совершивших преступления.