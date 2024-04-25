Re: На кого разрешат оформлять госномера, рассказали в МВД

Отправлено: - 17:43

Цитата://инициированы в ответ на многочисленные обращения граждан,//



С каких это пор, эти так называемые "многочисленные" граждане ( надо думать далеко не бедные люди) стали, как простые бишара, обращаться в гос органы- ( может просто позвонили ) так называемое "телефонное" право агашек.