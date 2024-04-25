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≡ «Только если это единственное жилье» - Пока дачники жалуются на последствия паводка, власти меняют алгоритмы оказания помощи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49067
«Только если это единственное жилье» - Пока дачники жалуются на последствия паводка, власти меняют алгоритмы оказания помощи
Отправлено: 25.04.24 - 17:08
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ПКСТ «Мичуринец» находится на берегу Тобола, в районе старого кладбища в Костанае. Всего здесь затопило 365 участков. 22 апреля около 40 дачников рассказали «НГ» о проблемах, появившихся после наводнения. И в тот же день было принято постановление правительства, в результате которого проблем у многих дачников станет еще больше, а оказываемой государством помощи - меньше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37750
Re: «Только если это единственное жилье» - Пока дачники жалуются...
Отправлено: 25.04.24 - 17:08
#1
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Цитата:
Возмещение ущерба будет только для тех пострадавших, у которых дачный домик является единственным жильем (что нужно документально доказать). Он

Ну и аферисты же наши власти..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6213
Re: «Только если это единственное жилье» - Пока дачники жалуются...
Отправлено: 25.04.24 - 17:37
#2
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Цитата:
111:
аферисты же наши власти..



Мне непонятно: - почему при встречах "подтопленников" с Токаевым, они молча стоят и ничего не спрашивают ?
Даже наоборот: - почему и за что то благодарят властей !
Спрашивается- за ЧТО- за то что проморгали паводок и даже при этом умудрились при новом и действующем премьере-генерале от коррупции, уже УКРАСТЬ один миллиард тенге выделенных на борьбу с последстиями от паводка.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
182
«Только если это единственное жилье» - Пока дачники жалуются на последствия паводка, власти меняют алгоритмы оказания помощи
Отправлено: 25.04.24 - 21:00
#3
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а были ли на той встрече подтопленники?
или как обычно нагнали молчащую массу народа? или закошмарили что бы тихо стояли
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