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≡ Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49067
Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
Отправлено: 25.04.24 - 17:44
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Дело в отношении воспитателя детского сада, чей поступок вызвал волну возмущения в социальных сетях, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
43
Re: Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
Отправлено: 25.04.24 - 17:44
#1
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С ДЕТЬМИ РАБОТАТЬ АРХИ ТЯЖЕЛО, И СЛОЖНО! ЭТУ РАБОТУ НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ! ЕСЛИ НЕТ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ НЕ ХОДИТЕ ТУДА! НЕ КАЛЕЧТЕ СЕБЕ СУДЬБУ И НЕ ТРЕТИРУЙТЕ ПСИХИКУ МАЛОГО ЧЕЛОВЕЧИКА! ЕМУ ЕЩЁ ДОСТАНЕТСЯ ВО ВЗОРСЛОЙ ЖИЗНИ.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
43
Re: Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
Отправлено: 25.04.24 - 17:47
#2
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и ЧТОБЫ ЭТИ МЕСТА ЗАНИМАЛИ ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, ЧТОБЫ ВОЗМОЖЕН БЫЛ ВЫБОР СОТРУДНИКОВ НА ЭТО МЕСТО, А НЕ КАК ПОРОЙ У НАС ПО БЛАТУ ДА ЕЩЁ И ЗА ДЕНЬГИ! Это сугубо моё личное видение ситации, взяткодатели и взяткодаватели конечно же не признаются в этом никогда!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2162
Re: Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
Отправлено: 25.04.24 - 20:42
#3
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Пожалуйста, не используйте капслок в комментариях. Это запрещено правилами. Далее такие посты будем удалять.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1284
Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае
Отправлено: 25.04.24 - 21:11
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
ЖНО! ЭТУ РАБОТУ НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ! ЕСЛИ НЕТ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ НЕ ХОДИТЕ ТУДА! НЕ КАЛЕЧТЕ СЕБЕ СУДЬБУ И НЕ ТРЕТИРУЙТЕ ПСИХИКУ

Такой шрифт воспринимается, как крик.
Но больше внимания он не привлекает. Раздражает - да.
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