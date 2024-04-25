Отправлено: - 21:11

ZanoZOV:

ЖНО! ЭТУ РАБОТУ НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ! ЕСЛИ НЕТ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ НЕ ХОДИТЕ ТУДА! НЕ КАЛЕЧТЕ СЕБЕ СУДЬБУ И НЕ ТРЕТИРУЙТЕ ПСИХИКУ

Цитата:Такой шрифт воспринимается, как крик.Но больше внимания он не привлекает. Раздражает - да.