Отправлено: - 20:31

Житель КСК:

А как правило помеха с права???

[Исправлено: костанаец, 25.04.2024 - 21:32]

Цитата:а где вы видели тех кто про него знает?по дворовой территории разъезжаются так "у меня дорога длиннее значит я на главной", тапку в пол, морда лица кирпичом и алга, так же и на дорогах где нет знака) не помню как сейчас, район проспект Абая, съезд на горводоканал) (знаков приоритета не было)уникумы забирающие детишек из гимназии вваливали по дороге вдоль красной стены на все наличные, и пофигу им было что должны уступать тем кто с Абая съезжал