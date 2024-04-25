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≡ Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за отсутствия дорожных знаков на перекрестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49065
Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за отсутствия дорожных знаков на перекрестке
Отправлено: 25.04.24 - 16:56
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Отсутствие знаков "Главная дорога" и "Уступи дорогу" стало причиной ДТП, в которое мужчина попал 14 сентября 2023 года на перекрестке улиц Баймагамбетова и Валиханова. Обе машины тогда получили повреждения и их владельцы потратились на ремонт.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
55
Re: Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за...
Отправлено: 25.04.24 - 16:56
#1
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А как правило помеха с права???
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6853
Re: Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за...
Отправлено: 25.04.24 - 20:11
#2
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Суд вынес решение в пользу истца:
Пострадавших фактически двое, а решение вынесли только по истцу,тогда второй видимо ехал на танке,что не понес никаких повреждений
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к
* костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
182
Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за отсутствия дорожных знаков на перекрестке
Отправлено: 25.04.24 - 20:31
#3
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Цитата:
Житель КСК:
А как правило помеха с права???

а где вы видели тех кто про него знает?
по дворовой территории разъезжаются так "у меня дорога длиннее значит я на главной", тапку в пол, морда лица кирпичом и алга, так же и на дорогах где нет знака) не помню как сейчас, район проспект Абая, съезд на горводоканал) (знаков приоритета не было)уникумы забирающие детишек из гимназии вваливали по дороге вдоль красной стены на все наличные, и пофигу им было что должны уступать тем кто с Абая съезжал

[Исправлено: костанаец, 25.04.2024 - 21:32]
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