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Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за отсутствия дорожных знаков на перекрестке
Больше 2 млн тенге отсудил костанаец у отдела ЖКХ из-за отсутствия дорожных знаков на перекрестке
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