Re: Бившую детей воспитательницу наказал суд в Костанае

Отправлено: - 17:47

и ЧТОБЫ ЭТИ МЕСТА ЗАНИМАЛИ ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, ЧТОБЫ ВОЗМОЖЕН БЫЛ ВЫБОР СОТРУДНИКОВ НА ЭТО МЕСТО, А НЕ КАК ПОРОЙ У НАС ПО БЛАТУ ДА ЕЩЁ И ЗА ДЕНЬГИ! Это сугубо моё личное видение ситации, взяткодатели и взяткодаватели конечно же не признаются в этом никогда!