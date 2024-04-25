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≡ На кого разрешат оформлять госномера, рассказали в МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49065
На кого разрешат оформлять госномера, рассказали в МВД
Отправлено: 25.04.24 - 17:43
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Номера повышенного спроса обычно включают популярные или запоминающиеся комбинации цифр и букв, которые могут быть ценны для владельцев автомобилей. В связи с этим в министерстве решили изменить процесс повторного присвоения подобных госномеров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6213
Re: На кого разрешат оформлять госномера, рассказали в МВД
Отправлено: 25.04.24 - 17:43
#1
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Цитата://инициированы в ответ на многочисленные обращения граждан,//

С каких это пор, эти так называемые "многочисленные" граждане ( надо думать далеко не бедные люди) стали, как простые бишара, обращаться в гос органы- ( может просто позвонили ) так называемое "телефонное" право агашек.
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