Цитата:
Лесовик:
века),поверхностно знающие даже собственную историю. Немудрено , как говорится :"Бытие определяет сознание". Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, где фонд Сороса до сих пор работает и даже вопроса о целесообразности его деятельности не поднимается. Согласно отчётности фонда
Думал ладно
Я молодой и мне сейчас аргументами докажут что мяса была навалом в магазинах и за колбасой в Москву никто не ездил называя электрички колбасными поездами
Магазины ломились от явств и товаров
И в очередях никто за молоком не стоял потомучто его везде завались
Ведь колхозы работали на полную катушку а значит и молока должно хватать всем
Нет
Главный аргумент что США всем внушили что в СССР были очереди и не хватало продуктов и товаров)))
Знаете с таким уровнем демагогии и ресентимента я даже не удивлен что страна у вас развалилась сугубо из за ваших же действий
ЦРУ сами в шоке были как совки сами себя развалили))
Им же црущникам отчитываться надо, им млрд выделяли на борьбу с СССР
А тут бац и кормушка сама стухла
ЦРУ всеми силами пытались удержать Горбачева у власти, не хотели развала
Закрывали глаза на подавление митингов в Баку и Литве
Буш вон в Украину даже ездил на майдан просил не делать поспешных решений
Неееет
Коммунисты взяли и добили свою же страну назло бабушке))
А теперь плачутся в интернетах что злой дядька Сорос у них страну из под носа увел и рассказывает плохое про совок))
Цитата:
Гога:
----А если я не люблю и то , и другое ?
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