Re: Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона,...

Отправлено: - 09:38

В спортивных репортажах довольно ограниченный выбор для названия героев статей: имя-фамилия, принадлежность к виду спорта (но это работает в обе стороны, так что придется писать "наша теннисистка" или "казахстанская теннисистка") и собственно принадлежность к стране, которую спортсмен представляет.

Ну и местоимения, конечно. Которые тоже можно использовать в обе стороны.

Названия "Елена Рыбакина" и просто "Рыбакина" в этой статье я насчитал 11 раз.

Так что акцентирования на гражданстве здесь нет. Автор использует разные названия, чтобы не повторяться.

Да и в самом акцентировании на гражданстве, если бы оно и присутствовало, ничего плохого я не вижу. Елена Рыбакина представляет Казахстан, о чем неоднократно с гордостью высказывалась.