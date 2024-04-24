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≡ Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона, завоевав третий титул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49059
Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона, завоевав третий титул
Отправлено: 24.04.24 - 23:36
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В турнире приняла участие первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Для нее турнир в Штутгарте стал третьим в карьере, и до этого она дважды в нем проигрывала в 1/8 финала.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10160
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона,...
Отправлено: 24.04.24 - 23:36
#1
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***под четвертым номером казахстанка***-***в пользу казахстанки ***--***При этом казахстанка***-***В третьем сете казахстанка***-***казахстанка победила в двух сетах***-----не много
ли здесь этого слова ---***казахстанка**???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10160
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона,...
Отправлено: 24.04.24 - 23:40
#2
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---Не много ли акцентирования на гражданство ?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2160
Re: Первая ракетка Казахстана сыграла в пятом финале сезона,...
Отправлено: 25.04.24 - 09:38
#3
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В спортивных репортажах довольно ограниченный выбор для названия героев статей: имя-фамилия, принадлежность к виду спорта (но это работает в обе стороны, так что придется писать "наша теннисистка" или "казахстанская теннисистка") и собственно принадлежность к стране, которую спортсмен представляет.
Ну и местоимения, конечно. Которые тоже можно использовать в обе стороны.
Названия "Елена Рыбакина" и просто "Рыбакина" в этой статье я насчитал 11 раз.
Так что акцентирования на гражданстве здесь нет. Автор использует разные названия, чтобы не повторяться.
Да и в самом акцентировании на гражданстве, если бы оно и присутствовало, ничего плохого я не вижу. Елена Рыбакина представляет Казахстан, о чем неоднократно с гордостью высказывалась.
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