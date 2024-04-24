В Штутгарте (Германия) в спортивном комплексе «Порше-Арена» завершился женский профессиональный теннисный турнир категории WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix, являющийся единственным турниром в календаре Женской теннисной ассоциации (WTA), который проводится на закрытых грунтовых кортах.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после победы над первой ракеткой мира Игой Швентек / Фото championat.com

В турнире приняла участие первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Для нее турнир в Штутгарте стал третьим в карьере, и до этого она дважды в нем проигрывала в 1/8 финала.

Именно с 1/8 финала на этот раз начала свое выступление посеянная на турнире под четвертым номером казахстанка, для которой это был первый матч в сезоне на грунтовом покрытии. В матче второго круга ее соперницей стала теннисистка из России Вероника Кудерметова (19-е место в рейтинге WTA). Для Рыбакиной и Кудерметовой эта встреча стала четвертой, а до этого три победы одержала представительница Казахстана - в 2018 году в квалификации турнира в Санкт-Петербурге, а также в 2021 году на турнирах категории WTA 500 в Остраве (Чехия) и Чикаго (США).

Первый сет встречи в Штутгарте получился очень упорным и завершился тай-брейком, в котором победы добилась Рыбакина. На старте второго сета Кудерметова сделала брейк, а затем еще один и выиграла его. В третьем сете теннисистки обменялись двумя брейками, а при счете 5:4 в пользу казахстанки Рыбакина вынудила соперницу еще раз ошибиться на ее же подаче, одержала за два часа и 35 минут общую победу - 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 и вышла в седьмой свой четвертьфинал в этом сезоне.

На этой стадии турнира она сыграла с теннисисткой из Италии Ясмин Паолини (14-е место в мире). Рыбакина должна была сыграть с итальянкой в феврале в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), но из-за проблем со здоровьем не вышла на матч. А Паолини в итоге стала победительницей турнира. В Штутгарте Рыбакина одержала победу в трех сетах, уступая в первом с брейком и совершив камбек, проиграв в получившемся драматическим втором сете и победив, уступая со счетом 0:2, в третьем - 6:3, 5:7, 6:3. При этом казахстанка выиграла в десятом трехсетовом матче подряд, открыв серию таких побед в феврале на турнире в Абу-Даби.

За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche / Фото ktf.kz

А в полуфинале Елена Рыбакина получила самую титулованную соперницу на турнире - победительницу четырех турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. С польской теннисисткой первая ракетка Казахстана играла пять раз, и в трех поединках одержала победу. Одна из побед Швентек состоялась в этом году в финале турнира в Дохе (Катар) - 7:6, 6:2. Швентек дважды подряд выигрывала турнир в Штутгарте - в 2022 и 2023 годах.

Польская теннисистка успешно начала защиту титула, выиграв два гейма подряд. Но затем Рыбакина стала действовать первым номером и выиграла пять геймов подряд, а в девятом гейме не без труда, но смогла удержать свою подачу. Второй сет получился абсолютно равным, обе теннисистки довольно уверенно играли на своих подачах. Однако в 10-м гейме Рыбакина допустила двойную ошибку на своей подаче, и Швентек с брейком выиграла сет. В третьем сете казахстанка заставила много ошибаться свою соперницу, а в его середине смогла сделать решающий брейк, нанеся в итоге польской спортсменке первое в карьере поражение в Штутгарте - 6:3, 4:6, 6:3. Рыбакина стала при этом первой теннисисткой, за последние 12 лет вышедшей в пять финалов за первые четыре месяца года.

В финале Елена Рыбакина встретилась с украинской теннисисткой 27-й ракеткой мира Мартой Костюк, уже сотворившей в Штутгарте три сенсации, одержав победы над тремя соперницами из топ-10 - Чжэн Циньвэнь (7-е место) из Китая, Кори Гауфф (3-е место) из США и Маркетой Вондроушовой (8-е место) из Чехии. Но четвертая сенсация не состоялась. Имевшая счет по личным встречам с Костюк 1:1, казахстанка победила в двух сетах с одинаковым счетом - 6:2, 6:2, и добавила к своим двум титулам этого года, завоеванным на турнирах WTA 500 в Брисбене (Австралия) и в Абу-Даби (ОАЭ), и победу на WTA 500 в Штутгарте - Porsche Tennis Grand Prix.

За победу в турнире Рыбакина получила 500 рейтинговых очков, и сейчас у нее 6293 очка. На третьем месте американка Кори Гауфф (7258 очков), на втором - белорусская теннисистка Арина Соболенко (7848 очков), а лидером рейтинга с большим отрывом является Ига Швентек (10560 очков).