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≡ «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской дизайн-код потребовал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49051
«Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской дизайн-код потребовал аким Костаная
Отправлено: 23.04.24 - 16:55
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Гулсара Курмангалиева отметила, что предприниматели отнеслись с пониманием к требованиям. Привела пример - собственник ТД «БУМ» заказал эскизный проект архитектурного решения фасада.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1823
Re: «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской...
Отправлено: 23.04.24 - 16:55
#1
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Цитата:
- Мы пошли им навстречу и пять мест выделили, но только два места купили (от 3 до 5 млн стоило место). Остальные не хотят покупать, хотят бесплатно там стоять, - сказал Жундубаев.

Источник:
Очень деловой подход! Радует!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
730
Re: «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской...
Отправлено: 23.04.24 - 17:09
#2
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Цитата:
Это пешеходная зона!


А теперь доведите эту мысль до владельцев синеньких электросамокатов - из-за их "выставок" не пройти нигде.
Если виноваты те,кто их бросает - вы получаете деньги с карты,привязанный к ИИН - штрафуйте!
Бывает по несколько штук стоят на тротуаре, хрен дорогу перейдешь.и это норма. Ни камеры, ни полиция не решают проблемы таких "стоянок"

И ещё вопрос - а Аким думает про озеленение и запрет кронирования? Когда в городе появится зелень, деревья и газоны? Почему чуть травка пробилась - тут же варвары с газонокосилками мчат? Сразу же до земли срезать траву то зачем? Город - это не степь, нам дышать чем-то хочется.услышьте нас
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
336
Re: «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской...
Отправлено: 23.04.24 - 17:56
#3
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Наконец то взялись за эту проблему. А то смотришь на эти разноцветные и разномастные балконы, диву даешься - кто во что горазд. У кого "гробики", у кого большие и все разноцветные. Синие, красные, зеленые. Неужели нельзя сделать, чтобы на одном доме все балконы были синие, на другом все зеленые и в таком плане. Магазинчики тоже разномастные, кто-то еще в 90-х, у кого то уже нормальные, у кого то пафосные "а ля барокко" - фантазии лавочников разные.
Раз взялись, значит отдел жилищный или архитектуры, получил "волшебный пендель"...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37670
Re: «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской...
Отправлено: 23.04.24 - 20:55
#4
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Цитата:
только два места купили (от 3 до 5 млн стоило место

Моя хотела там киоск приобрести, наверно он 5 лямов, что там, соки с ватой продавать?
Конечно не будет окупаться, но как вариант, кому скучно дома, можно летом там работать, а так наверно смысла большого нет, если платить 5 лямов, и то, это в год или на всю жизнь?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1285
«Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской дизайн-код потребовал аким Костаная
Отправлено: 23.04.24 - 22:21
#5
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Цитата:

Моя хотела там

торгуй криптой, барыш куда круче сока и ваты
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