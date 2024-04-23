Re: «Вы должны попасть в концепцию!» - Соблюдать городской...

Отправлено: - 17:56

Наконец то взялись за эту проблему. А то смотришь на эти разноцветные и разномастные балконы, диву даешься - кто во что горазд. У кого "гробики", у кого большие и все разноцветные. Синие, красные, зеленые. Неужели нельзя сделать, чтобы на одном доме все балконы были синие, на другом все зеленые и в таком плане. Магазинчики тоже разномастные, кто-то еще в 90-х, у кого то уже нормальные, у кого то пафосные "а ля барокко" - фантазии лавочников разные.

Раз взялись, значит отдел жилищный или архитектуры, получил "волшебный пендель"...