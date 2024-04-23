В первую очередь необходимо привести в соответствие внешний вид входных групп. Об этом 22 апреля на аппаратном совещании сообщила руководитель отдела архитектуры и строительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

- Дизайн-код города разработан нашим отделом для обеспечения комфортных и благоприятных условий жителям, чтобы сделать привлекательный внешний вид городского пространства, без нагромождений и другого визуального шума, - пояснила она.

Собственники рекламных конструкций при размещении вывесок должны учитывать состояние фасадов, стремиться к их гармоничному сочетанию с внешним видом зданий, при размещении билбордов соблюдать нормы действующего законодательства РК (СТ РК 1633-2020).

Курмангалиева отметила, что предприниматели отнеслись с пониманием к требованиям. Привела пример - собственник ТД «БУМ» заказал эскизный проект архитектурного решения фасада.

- Строительство и/или реконструкция объектов запрещены без получения разрешительных документов: АПЗ, согласования эскизного проекта, заключения экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) и уведомления ГАСК, - напомнила руководитель отдела. - При выдаче АПЗ и согласовании эскизных проектов отделом продолжена работа по соблюдению архитектурных требований по стилистике, цветовому решению, ночному световому оформлению с выполнением рекомендаций дизайн-кода.

- Читатели сообщили, что хотят привести входную группу в соответствие с дизайн-кодом. Как и где с ним можно ознакомиться? - cпросил корреспондент «НГ».

- Он размещен на официальном сайте акимата города, но можно и к нам прийти в отдел, - ответила Гулсара Курмангалиева.

Фото из архива "НГ"

- Когда застройщики к вам обращаются, на моменте, когда вы даете им разрешительные документы, если они, например, бизнес на первом этаже строят, то у них должно быть четко прописано, что он должен в обязательном порядке согласовать с вами рекламную конструкцию, - обратился к Курмангалиевой аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.. - Вы даете разрешения как попало?! Разные цвета, разные дома! Новые дома на пр. Абая, а там разные шрифты и цвета!

И добавил, что нужно приводить в порядок и старые дома:

- Собирайте их, приглашайте. У многих фасады уже стали разрушаться. Погода была влажная, сейчас, весной, плитки отлетают. По ул. Баймагамбетова делаем дом, полностью фасад, надо уже сейчас предпринимателям объяснять, что его надо привести в единый стиль. Я не говорю, что прямо один в один, но вы должны в концепцию попасть.

Аким возмутился тем, что в центре города предприниматели размещают рекламу в неподходящих местах: на окнах и заборах:

- Это неправильно! Приводите в порядок! Есть санитарные нормы, применяйте это, полиция должна отрабатывать, а то толку нет! В центре и по всему городу сейчас снова начинают выставлять шашлычные, донерные, цветочные... Территории для парковочных мест не должны использоваться под бизнес!

Несмотря на запрет акимата размещать киоски в Сити-центре, предприниматели просят вновь их там поставить.

- Мы пошли им навстречу и пять мест выделили, но только два места купили (от 3 до 5 млн стоило место). Остальные не хотят покупать, хотят бесплатно там стоять, - сказал Жундубаев. - В этом году мы выделять места специально им не будем - есть загруженность в Сити-центре. Это пешеходная зона!

Фото Андрея СКИБЫ