Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил отделу ЖКХ провести проверки в нескольких районах города (в том числе в Сити-центре) для выявления самовольного захвата земли предпринимателями, либо использования выделенных государством участков не по целевому назначению.

Проблему обсуждали сегодня, 23 мая, на аппаратном совещании в городском акимате

- Сотрудники отделов земельных отношений, архитектуры и предпринимательства проводят обследование земельных участков, на которых расположены торговые павильоны и киоски, прокат машинок и велосипедов, - сообщил заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ. - В последнее время горожане обращали внимание властей на хаотичное и незаконное размещение стационарных торговых объектов, в частности на территории Сити-центра.

С 26 апреля обследовали 80 земельных участков на ул. Маяковского, Каирбекова, пр. Абая, в Центральном сквере и на бульваре Молодежи. Вручили 50 писем рекомендательного характера о необходимости принять меры по демонтажу киосков при освобождении самовольно захваченных земель госсобственности.

- В микрорайоне Аэропорт выявлены 4 незаконно установленных павильона, - перечислил Сокитбаев. - Один павильон, расположенный возле ЦУМа в Сити-центре, был демонтирован 26 апреля. По павильонам, расположенным на территории от магазина «Бакыт» по ул. Маяковского до перекрестка ул. Каирбекова с пр. Аль-Фараби (ул. Маяковского переходит в ул. Каирбекова в районе Наримановсского рынка - "НГ"), нарушения владельцами были устранены.

В четырех павильонах в центре города также установлены нарушения, отделу ЖКХ направлены указания об их демонтаже.

Марат Жундубаев отметил, что после визита в Сити-центр на его страницу в Instagram пишут жители, которые просят привести в порядок архитектурный вид города.

- Мы посмотрели на Сити-центр и поняли, что эстетическое оформление объектов бизнеса в плохом состоянии. Например, фонари. До 1 июня, максимум до 5 июня, поручил отделу ЖКХ привести Сити-центр в порядок - освещение, как и положено, должно проходить под землей, фонари выкрашены, светильники заменены.

Особое внимание аким уделил синему контейнеру возле ЦУМа, в котором зимой размещался прокат коньков.

- Ищем хозяина уже полмесяца, как с этим мириться? А что в этом контейнере? Может, там газбалон, ГСМ, порох - мы не знаем, что там творится! - возмутился Жундубаев. - Нужно принимать конкретные меры согласно законодательству. Это безопасность жителей! Не надо бояться, надо фиксировать нарушения!

Фото Андрея СКИБЫ